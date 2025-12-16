味全20年搞不定 三立秒過關？媒體人批：政媒共生

資深媒體人董智森16日在政論節目表示，民進黨執政下出現「政媒共生」現象，拿政府最多標案的就是《三立》與《民視》，如今這些媒體改做土地生意，因為土地比投標做政府業配還好賺，《自由時報》即是靠土地起家，他呼籲民眾不要再相信這些綠媒，報導真實性應受到質疑。

資深媒體人董智森。（圖／中天新聞）

董智森提到，前NCC委員林麗雲、王維菁曾發表公開信痛批民進黨執政是「政媒共生」，而這兩人是深綠學者，過去曾傳出時任行政院長蘇貞昌的幕僚說「王、林可配合處理《中天》」，最後中天真的被關台。他強調，這些媒體已違背過去民進黨堅持的黨政軍退出媒體精神，令人不齒。

廣告 廣告

三立集團。（圖／資料照）

國民黨立委賴士葆也指出，統計《三立》與《民視》過去9年獲得的標案，《三立》獲261項標案、金額58億元，《民視》標到349項採購案、金額41億元，兩家綠媒加起來從政府得到近百億元，平均1年可有10幾億用來維持政媒關係、幫政府講話。

針對三立集團買下埔心牧場後，當時的桃園市政府與內政部一路開綠燈幫忙變更地目，炒作土地利益驚人的爭議，民眾黨主席黃國昌直言「當然是圖利！」他表示，2、3年前就揭露三立案子，味全過去要變更地目都不成功，但三立張榮華一接手後，從地方到中央一路開綠燈，配合得可說是天衣無縫。

桃園地檢署表示，媒體去年7月7日報導三立集團收購埔心牧場涉有不法，地檢署隨即剪報分他字案，並指派檢察官偵辦。同年9月「檢察長信箱」再接獲民眾檢舉味全埔心牧場交易案，同年10月併案偵辦，目前案件仍由檢察官偵查中。

延伸閱讀

揭綠媒靠「政媒共生」發大財 董智森曝4招：土地最好賺

影/三立買埔心地目變更價值暴漲 郭正亮喊查：有無圖利？

偵辦三立收購埔心牧場遭質疑 桃檢：勿任意揣測