味噌鍋、花壇茉莉花茶、初榨椒麻飲都可免費試吃！全台最大「食驗室」新品體驗全由你選

2025年11月食驗室，吸引超過1.1萬人次關注，近2千名《食力》會員申請，多項美食等你來體驗！（圖片來源：食驗室試吃畫面截圖）

撰文＝編輯部

全台最大免費試吃平台「食驗室」你還沒加入嗎？只要免費加入《食力》會員，閱讀網站文章即可獲取學分，以學分兌換就能得到「食驗室」試吃機會！試吃品項包含零食、飲料、調味料等，每個月都有不同的試吃活動，讓大家都有機會免費享受美食，滿足味蕾！一起來看看這次2025年11月食驗室試吃回顧，豐富試吃體驗分享給你！

2025年12月「食驗室」還有好多美味又有趣的產品，等待大家一同參與試吃評測！（圖片來源：食驗室試用體驗畫面截圖）

全台最大免費試吃平台「食驗室」每週上線多個不同產品檔期，提供給《食力》會員獨家的試吃體驗，每檔期則有5～100份不等的體驗機會。2025年11月共有7檔免費試吃活動，一起來看看11月「食驗室」有哪些精選項目！

花壇鄉農會 茉莉花壇夢想館獲申請、綜合、推薦三冠王！

花壇鄉農會 茉莉花壇夢想館，御品茉莉包種，茉莉花香優雅細緻，文山包種輕盈滑順，層層窨製，口齒留香，清新又回甘。台北市的Taja分享喝這款產品時搭配著小點心、小糕餅會很適合，而且喝了也不會讓腸胃不舒服，空腹喝情況下也很適合，茶葉香氣十足，泡起來清香而且也不會有澀澀的感覺。

高雄市的仇瑜表示​，「當熱水注入，茶湯漸轉為清澈的金黃色。輕啜一口，首先感受到的是包種茶輕盈滑順的茶體，接著茉莉花的香氣如絲綢般優雅地在口中綻放，花香濃郁而不豔麗，與清新的茶韻完美交織。」（圖片來源：「花壇鄉農會 茉莉花壇夢想館」試吃體驗）

桃園市的陳先生體驗，一入口是包種茶的清甜與淡雅花香，帶著一點青潤的氣息，像春天剛冒出來的新葉；再細聞，茉莉花的香氣慢慢浮上來。喝下去後，喉韻會帶點微微的甘潤，清爽又不膩。（圖片來源：「花壇鄉農會 茉莉花壇夢想館」試吃體驗）

DAISHO 鮮魚亭濃厚味噌火鍋湯底關注人數第一！

DAISHO 鮮魚亭濃厚味噌火鍋湯底，鮮甜滿分，把日本蟹味帶回家！料理方式簡單，加入自選食材，隨時歲地享用日式小火鍋。台北市郭小姐評論味噌的濃郁感，能跟食材相融合，冬粉吸附滿滿湯汁，每一口都很入味。若加入海鮮、肉類或蔬菜之類的食材，這樣湯底的風味應該會更層次分明！

屏東縣吳小姐分享，打開包裝就聞到香濃的味噌味，煮開後整個廚房都飄著溫暖的香氣。湯底喝起來味道很濃郁但不死鹹，有豆香也帶點甜味，單喝也不會膩。（圖片來源：「DAISHO 鮮魚亭濃厚味噌火鍋湯底」試吃體驗）

台南市黃小姐表示，DAISHO 鮮魚亭濃厚味噌火鍋湯底是一款適合秋冬季節的家常火鍋湯底，只需簡單加入配料，就能在家輕鬆享受日式濃郁海味湯頭的美味，非常推薦給喜愛濃厚系火鍋湯底的饕客。（圖片來源：「DAISHO 鮮魚亭濃厚味噌火鍋湯底」試吃體驗）

佳豐有機農場 有機百合飲綜合評分、推薦程度佳！

佳豐有機農場 有機百合飲，選用台灣在地有機食材，一口嚐盡大地清甜。百合銀耳擺脫秋燥、幫助消化，是維持健康的養生良品。台中市林先生寫到，第一次試喝佳豐有機農場的「有機百合飲」，沒想到只是一瓶體驗，卻讓我意外有記憶點。一打開就聞到淡淡的自然香氣，入口的清甜非常純粹，完全沒有加工飲品的負擔感。使用花蓮栽種的有機百合，喝起來特別踏實；搭配阿里山的有機銀耳，滑順柔嫩的口感讓人一口接一口。

新北市徐小姐表示，佳豐有機農場的有機百合飲，在開瓶後，一股淡淡的百合清香便散發出來了，氣味自然不人工。實際品嚐，口感清甜溫潤，甜度適中，沒有坊間飲品常見的甜膩感，讓人喝起來沒有負擔。（圖片來源：「佳豐有機農場 有機百合飲」試吃體驗）

新北市TWO WU評論，拿來當做早餐吃，覺得十分的順口，無農藥、無化學添加，讓人喝得好安心而且更能體會到自然食材原始的風味，冰涼後飲用，清爽消暑，冬天溫熱飲用應該也是很不錯的選擇。（圖片來源：「佳豐有機農場 有機百合飲」試吃體驗）

加入《食力》會員 回答文章問題就送學分 免費試吃機會不容錯過！

「食驗室」每個月的新品試吃體驗包含甜點、料理包、飲品和零食、保健品等等，試吃項目應有盡有！想要加入「食驗室」試吃大隊的行列嗎？快點手刀免費加入《食力》會員，閱讀文章且完成答題測驗，學分賺進口袋裡又能免費試吃各種意想不到的食品，你就是下一個中獎的幸運試吃員！

審稿編輯：林玉婷

