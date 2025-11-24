味王家族爭產大戰！ 頴川家「千億股票」下落不明

台北市 / 綜合報導

食品大廠味王公司，在名譽董事長「頴川建忠」離世後，家族陷入「爭產大戰」，其中現任董事長陳清福也陷入官司。頴川家的次子頴川欽和，向大哥頴川浩和，和父親老臣陳清福提告，要求他們返還父親生前「借名登記」的上千億元股票，但是在法庭上，陳清福方的代表卻供稱股票不在他們手上，法官要求說明股數、存放地點等資訊，10家控股公司一概不說明，這個月初遭台北地方法院各裁罰2萬元，但股票下落不明，導致官司如今陷入僵局。

廣告 廣告

一身西裝筆挺，被調查局人員帶進北檢，他是味王公司董事長陳清福，也是青果大王陳查某長子頴川建忠的老臣，當時被調查涉嫌逃漏稅3000多萬元，而告訴人就是前老闆的次子頴川欽和，雙方恩怨還包括家族遺產訴訟。

頴川建忠在兩年前離世，卻沒留下遺產分配，次子頴川欽和發現，父親的控股公司，股權都登記在其他兄弟還有陳清福名下，哥哥頴川浩和和陳清福派系，一手掌握海內外上千億事業，包含大洋僑果金元實業等10家公司，頴川欽和，則主張這些股票只是父親「借名登記」，爭取打官司要求返還，如今也獲得勝訴，長子派必須返還共計447萬股。

不過遺產訴訟階段，陳清福方卻始終不透露股票去向，開庭時，法官要求被告說明股票現況，但陳清福和頴川浩和代表，卻供稱股票不在我們手上，沒有保管憑證，頴川欽和則要求聲請調查，不過即便法官出手，要求被告提供股票資訊，10家公司全不回應，直到8月催告依舊沒答覆，11月初法院正式裁罰10家公司各2萬元，但官司如今陷入僵局。

非本案律師黃柏榮說：「在法院不交出實體股票的部分，恐怕只是拖延法律程序的一環，如果被繼承人名下，確實有這些股票的情形，那法院可以就這些部分進行遺產分割。」這10家公司股票，沒在上市或上櫃市場交易，只有傳統紙本股票保存，但上千億的股票究竟在哪，牽動著整個家族遺產分割，官司尚未落幕。

原始連結







更多華視新聞報導

疑為爭產！雲林驚傳殺親人案 兄砍殺傷弟媳.2姪女

姑嫂爭產陳莉婷家大業大？ 友人：早期做紡織廠

母女謀奪家產 爆小姑男友遭打疑受驚2個月過世

