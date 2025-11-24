味王爆千億遺產大戰 關鍵股票「竟消失」！牽動味王、民視布局

味王名譽董事長、民事大董事穎川建忠過世後，家族陷入遺產爭奪戰，不過攻防關鍵股票卻離奇消失。翻攝自Google Map



同時身兼民視大股東及味王名譽董事長的穎川建忠，是「青果大王」陳查某長子，2014年因健康因素淡出經營，家族第三代隨即分裂成兩大陣營，由穎川建忠長子穎川浩和、三子穎川万和及老臣陳清福領軍的「長子派」，對上次子穎川欽和、兩位姊妹與母親頴川千穗組成的「次子派」，並於近年展開激烈的家族千億遺產爭奪戰。其中法院裁定書揭露一項先前並未公開的訊息，晚年住進台北萬華高級養生村的穎川建忠，已於2023年以百歲高齡悄然辭世，不過生前並未留下遺囑，加上龐大的借名股權與交叉持股，讓這波遺產爭奪戰更加複雜。

老董借名登記股票 提告要求返回

據《鏡週刊》報導，有知情人士指出長子派與次子派多年的家族爭產，已從內部攻防升級為跨境法律戰，官司相繼於台灣和日本開打，而下落不明的10家控股股票，成為法律攻防的關鍵戰場。長子派主張，控股股權屬穎川建忠長期規劃的接班布局；不過次子派則主張，父親生前確實以「借名登記」方式將控股股票分散登記在老臣及子女名下，他早在父親仍在世時就已提告，要求返還父親名下，再由6名繼承人依法分配，並指控陳清福等7人涉及農產品交易不實、財報不實及逃漏營業稅3千餘萬元。

穎川建忠過世後，家族紛爭不但未因喪事停歇，反而因遺產分配未果，更趨白熱化。次子穎川欽和主張，父親生前確實以「借名登記」方式將控股股票分散登記在老臣及子女名下，他早在父親仍在世時即提告，要求返還股票。2022年台北地院認定借名登記成立，判陳清福等人應返還大洋僑果等10家控股公司總計447萬股，在穎川建忠過世後，這些股票依法應轉為全體繼承人共同繼承的遺產。

不過當繼承人要求依借名判決要求返還股票時，陳清福及穎川浩和代表的公司竟一致回答「股票不在我們手上」、「沒有保管憑證」，多年來爭產核心證物，10家控股公司的股票竟集體下落不明，使官司進入前所未有的僵局。

據《鏡週刊》調查，事實上這10家控股公司遠非普通的投資工具，而是屬於穎川建忠家族掌控海內外千億事業的核心結構，是青果王國的「中樞神經」，包括大洋僑果、僑果實業、萬果貿易、金元實業、浩祥貿易等公司彼此交叉持股，不僅掌握味王的大量股份，更握有民視母公司「民間投資」的關鍵股權。

沒有股票產權難分割 遺產大戰打到日本

換句話說，只要取得控股公司股權，就能主導味王董事長去留，也能對民視的經營方向發揮影響力。不過由於這些股票並未在上市及上櫃市場交易，因此並無數位化集中保管，仍是以傳統紙本股票方式保存，只要股票不出現，就難以進行產權分割。知情人士向《鏡週刊》透露，「陳清福與長子穎川浩和掌握家族事業實際經營權，多年來採取以靜制動策略，不主動揭露控股股票的真實去向。」

次子穎川欽和據此聲請調查，台北地院6月發函10家控股公司，要求提供股數、保管方式、存放地點、第一銀行中山分行保管箱紀錄、股票號碼及保管憑條等資訊，但10家公司完全不回應，法院8月再次催告，仍無任何答覆，最終11月日裁罰10家公司各2萬元。

目前整起遺產爭奪戰的焦點再度集中到那批「消失的股票」，他們不僅象徵穎川家族千億事業的核心命脈，也是味王和民視未來經營權關鍵所在，一旦股票未現身，穎川建忠家族的遺產就無法順利分割，官司就難以落幕。由於穎川建忠是日本籍，最終遺產分配極可能由日本法院定奪，目前雙方已將主戰場移往日本，被告一方遲遲不讓股票出現，則被視為拖延戰術之一。在日本判決出爐前，這批牽動千億家產的控股公司股票究竟身在何處，恐怕仍是一團難解的謎霧。

