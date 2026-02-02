味蕾覺醒蔬香引路 母女同行願

屏東新發意菩薩42歲的謝沛雯，是慈二代，他會進入慈濟是因為媽媽的廚藝太隨興，有次屏東分會就舉辦了蔬食班，他和媽媽一起報名參加，也更了解慈濟，也下定決心，跟媽媽一同行菩薩道。

「你這要怎麼煮，你幫我切對半 然後再切片。」

慈濟志工 謝沛雯：「媽媽的廚藝真的是還好，你就想說 只是青菜就是炒一炒，應該不會太難吃，但是他就是可以顛覆你的想像。」

「會讓我媽說不好吃的東西，其實有一點難，(如果不好吃就真的不好吃) 對。」

慈濟志工 謝沛雯：「我們家的菜，就是很清淡是正常的，然後太鹹就是他重複加鹽，不是忘記加就是重複加，還不如不要加，我就可以自己調味。」

這家的媽媽煮菜是隨興派的。

「散了散了，給它擺飾一下，擺飾一下，(已經散掉了 不行)，要不然再做一次 再一次，我們要用蛋，我上次是用小的鍋子。」

慈濟志工 林美葉：「我個性比較急，所以就想說，煮出來是可以吃，但是你要注意色香味，就沒有這麼到位。」

沒想到最後是因為自己的廚藝，把女兒度進來。

慈濟志工 謝沛雯：「屏東分會有舉辦推素的課程，就是教大家煮蔬食，怎麼讓蔬食變得更好吃，然後我媽問我要不要參加，我就說好。」

慈濟志工 林美葉：「就是有去學習，他就會想說，他想要煮什麼，看食譜 真的很好吃。」

其實謝沛雯從小看媽媽做志工，忙進忙出。

慈濟志工 謝沛雯：「一直以來就覺得他脾氣很好，請他幫忙什麼事，交代做什麼 他都可以。」

慈濟志工 謝沛雯：「他開車我們不放心，然後因為屏東分會，晚上會比較暗一點，所以假如晚上有活動，可以的話會載。」

慈濟志工 林美葉：「最貼心的就是他，你看他會 你想出去哪裡，他就會陪你。」

慈濟志工 謝沛雯：「聰明其實是沒這麼重要，就是要有智慧，去面對生活任何有可能發生的事情。」

慈濟志工 林美葉：「當然期待(她)比我更好，能一起出來做，替我們慈濟做事情。」

從陪伴母親到主動投入，母女倆的慈濟路，不僅傳承更加豐富。

