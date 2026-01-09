味覺喪失、暴瘦18公斤⋯癌症治療結束卻食不下嚥？醫揭「1解方」助緩解

50歲的莫先生於2025年3月確診口腔癌，就醫接受右臉腫瘤切除及臉頰重建手術，並於同年8月完成放射與化學治療。然而療程結束後，他卻出現明顯後遺症，包括味覺幾乎完全喪失，僅能感受極甜味道，進食時常感到噁心、食慾不振，並伴隨舌頭腫脹麻木、吞嚥不順及體力明顯下降，儘管癌症治療已告一段落，體重卻在短短3個月內減少18公斤，治療副作用未見改善，經轉介至該院中醫門診治療後，症狀才逐漸出現好轉。











收治個案的奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，經中醫四診診斷，判斷莫先生屬於氣血瘀滯合併氣血不足，經過1週中藥治療後味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退，開始願意嘗試進食一般食物，兩週後味覺已恢復5成，胃口明顯增加，進食量提升，不再有先前吃東西的噁心感，吞嚥能力進步。至今接受中醫治療1個月，莫先生體重已回升4公斤，整體狀況進步明顯。

廣告 廣告





癌症治療結束當心副作用



許晉嘉說明，口腔癌病人在接受手術，並合併放射線及化學治療後，常出現口乾舌燥、味覺麻木、吞嚥噁心與味覺改變等不適症狀，嚴重時甚至因不敢進食而影響營養攝取，生活品質也因此大受影響。

許晉嘉指出，化學治療與放射線治療雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人需要承受殺死癌細胞過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。根據奇美醫院一項頭頸癌回顧性研究，未能完成預定療程的病人中，其中40～43%是因為化療副作用而中途停止治療。





味覺改變是常見副作用



許晉嘉說，化放療不僅傷害癌細胞，也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等不適，常見副作用包括：

化療： 常為全身性，包括噁心嘔吐、腹瀉或便秘、食慾不振、周圍神經病變（手腳麻木）等。

放療：與放射線照射部位有關，常見有皮膚紅腫脫皮、疲勞、噁心嘔吐、口乾、吞嚥困難、腹瀉、掉髮，以及血球下降等。

許晉嘉提醒，化放療後常見的「味覺改變」（Dysgeusia），會讓病人覺得食物無味或味道怪異，導致食欲下降、吞嚥困難、體重減輕與免疫力減弱，更會引發嚴重的情緒低落，口腔癌病人常用的鉑類化療藥物正是造成味覺改變的常見原因之一。目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，多採取口腔冷卻、口腔衛生護理或飲食指導等支持性照護，效果相對有限。

「這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。」許晉嘉建議，患者可與醫師諮詢配合中西醫整合模式，為病人量身制定個人化的治療方案，透過個人化中藥辨證治療，成功幫助頭頸癌病友緩解化放療後的不適，讓病人有體力撐過治療關卡、維持治療意願完成抗癌全程。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

癌症病友可以運動嗎？化放療該注意什麼？醫教「3招顧體力」防癌疲憊

化療期間不舒服，還可以運動嗎？醫學專家揭「14好處」改善副作用



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為味覺喪失、暴瘦18公斤⋯癌症治療結束卻食不下嚥？醫揭「1解方」助緩解