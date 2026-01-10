味覺失靈體重暴跌18公斤... 醫一招助口腔癌友找回「滋味」 3

CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導

50歲莫先生去年3月確診口腔癌，隨後便接受右臉腫瘤廣泛性切除手術，並以皮瓣進行重建臉頰，好不容易結束完整的放射線與化學治療，卻發現自己味覺幾乎全部消失，僅稍嚐得出甜味，吃東西常有噁心感而抗拒進食，被迫以營養補充品代替正餐，體重一夕從76公斤降到58公斤，體力大不如前，嚴重影響生活品質，幸運的是，借助中西醫結合，慢慢找回味覺。

奇美醫院中醫部主治醫師許晉嘉表示，莫先生狀況最差時，同時舌頭腫脹、麻木感明顯，吞嚥不順，導致胃口不佳，進食量減少，從罹癌到完成治療期間，更常感口乾舌燥，嚴重影響生活品質，症狀持續了三個月皆無好轉跡象。

許晉嘉說，診斷判斷莫先生屬於氣血瘀滯合併氣血不足，經過一周中藥治療後味覺已開始恢復、舌頭腫脹感也明顯減退，開始願意嘗試進食一般食物；兩周後味覺已恢復五成，胃口明顯增加，進食量提升，不再有先前吃東西的噁心感，吞嚥能力進步。至今接受中醫治療一個月，體重已回升4公斤，達62公斤，整體狀況進步明顯，尤其針對味覺的改善幅度令他驚喜不已，直言「能再次嚐到各種食物的味道，真的很感動」。

許晉嘉表示，化學治療與放射線治療雖然能有效抑制癌細胞，但許多病人不敵「殺癌」過程中的強烈副作用，不僅折磨病人身心，更常成為影響生活品質甚至中斷治療的主要原因。根據奇美醫院2022年在《復甦與加護醫學》發表的一項頭頸癌回顧性研究，約有12%至13%的病人未能完成預定療程，其中近40%至43%是因為化療副作用而中途停止治療。

許晉嘉指出，化放療不僅傷害癌細胞，也會損傷正常組織，導致口腔潰瘍、味覺改變等不適。為此，奇美醫院推動中西醫整合模式，透過個人化中藥辨證治療，成功幫助頭頸癌病友緩解化放療後的不適，讓病人有體力撐過治療關卡、維持治療意願完成抗癌全程。

化放療後常見的「味覺改變(Dysgeusia)」，許晉嘉說，會讓病人覺得食物無味或味道怪異，導致食欲下降、體重減輕與免疫力減弱，更會引發嚴重的情緒低落。口腔癌病人常用的鉑類化療藥物正是造成味覺改變的常見原因之一，目前西醫針對味覺改變尚無特效藥，多採取口腔冷卻、口腔衛生護理或飲食指導等支持性照護，效果相對有限，這也正是中醫輔助治療能發揮關鍵作用的切入點。

許晉嘉強調，現代中醫在癌症護理中起到輔助作用，強調「西醫抗癌、中醫減輕副作用」的合作模式。透過跨專科團隊協作，西醫主治醫師可直接轉介病人至中醫門診，或安排住院期間的中醫腫瘤會診。

