味覺的新衝擊！大阪王將推新產品「餃子甜甜圈」 包括麻婆豆腐口味

日本餐飲連鎖大阪王將推出新產品「餃子甜甜圈」。翻攝大阪王將官方X帳號



日本連鎖餐飲品牌推出驚人的新產品！「大阪王將」17日宣布開賣新研發的「餃子甜甜圈」（ぎょーナツ），使用與餃子皮相同的麵團製作，共有5種口味，包括日本人最愛的中華料理之一「麻婆豆腐」。

日本TBS電視台報導，餃子甜甜圈共有5種口味，包括3種甜口味：砂糖、巧克力、草莓牛奶，以及2種鹹口味：麻婆豆腐和最具大阪王將特色的「餃子」口味。

這款甜甜圈外形並非美式中空圓形，而是球狀，一袋5顆，每袋300日圓（約61元台幣）。

TBS記者現場試吃後表示，「蒜味很濃，確實有餃子的味道。甜味不重，口感酥脆，感覺可以當零食吃」。

現場購買並分食的客人則說：「好吃到停不下來。它不會太乾，所以很容易入口，好吃。」

店內也有購買餃子甜甜圈的外國客人表示「very good」（非常好）。

大阪王將直營店事業部總經理乾亮太表示：「工廠製作餃子皮時會產生邊角料。我們決定將這些餃子皮邊角料，與集團旗下烘焙坊的麵包麵團邊角料結合起來，製作甜甜圈。」

大阪王將的公關人員說：「一開始想推出不加任何味道的原味版本，但後來我們覺得『餃子口味很有趣』，於是決定優先考慮『有趣』而不是『追求正宗』。」

