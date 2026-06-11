「呷百二」將成常態 醫師提醒：行動力管理是超高齡社會最關鍵健康投資

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▲醫師與治療師一致建議：營養×運動，雙軌並行。

【記者 陳顗喆／台北 報導】台灣正式邁入「超高齡社會」，根據內政部最新統計，截至2025年底，全台65歲以上人口已突破467萬人，占總人口20.06%。人口老化速度之快，被專家形容為「老得快、準備慢」，短短數十年間便從高齡化社會跨入超高齡社會，遠比日本、德國等國家更為急遽。這也意味著，未來社會將面臨更高的醫療需求、更長的照護年限，以及更沉重的家庭與社會照顧壓力。

在高齡化與少子化雙重夾擊下，各縣市長照人力與醫療量能備受考驗，越來越多專家學者呼籲，「不只是活得久，更要活得健康」。醫師普遍指出，能否維持行動力，將直接決定長者晚年的生活品質與自主程度，也是減輕家庭照護負擔的重要關鍵。

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▲日常生活中搭配「規律活動」與「營養補充」，享受自在的晚年生活。

醫師指出：行動力改變不是突然發生，而是長期累積

家庭醫學科醫師許書華指出，日常體能行動的重要環節，若隨著年齡增長而有感改變，長者不僅活動力減少，連帶也可能影響心理健康與社交生活。醫師提醒，日常活動狀態的改變，通常是長期累積形成的，因此行動力保養應及早開始，建立良好保養與生活習慣，而非等到明顯有感不足才開始重視。

物理治療師黃琳玲也從實際接觸觀察中發現，許多長者在日常活動時感覺不如以往，往往與體能狀態、活動自由度及生活型態有關。醫界普遍認為，若能在日常生活中同步搭配「規律活動」與「營養補充」，有助於維持良好的日常活動表現。

隨著健康意識提升，越來越多家庭開始重視「日常行動保健方式」，並選擇適合長期補充的營養保健品。專業人士指出，選擇成分清楚、配方完整、來源信任的關鍵保養品，是長者日常行動保養的重要一環。來自日本原廠研發的「穩固關軟骨素」，近年即受到不少保養族群關注。

除了營養補充，醫師與物理治療師也一致提醒，單靠補充仍不足，搭配安全、可長期執行的運動習慣，效果更為理想。物理治療師黃琳玲建議，65歲以上長者不需進行高強度訓練，只要能持續進行簡單、穩定的動作，就能幫助維持活動支撐度。像是坐姿即可完成的「頂天立地式」伸展，或「弓箭手出拳式」上肢動作，都是適合日常進行的運動方式。

超高齡社會下，行動力是最重要的健康資產

面對台灣快速邁向超高齡社會，如何讓長者維持健康、自主與行動力，已成為全民關注的重要課題。專家普遍認為，從日常保養、營養補充到規律運動，都是為未來健康提前做好準備。

以日本原廠為台灣市場獨家研發的志瑞亞穩固關軟骨素為例，結合完整配方與日常保養概念，提供長者與關注行動力保養的族群，享受更自在的晚年生活。

消費者可透過志瑞亞穩固關軟骨素產品網站了解資訊與選購。(圖／業者提供)