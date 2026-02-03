呷辦桌！史努比結合台灣辦桌 全新公仔系列正式登場

台北市 / 林彥廷 綜合報導

快來和你最愛的角色「呷辦桌」！道地台菜遇上史努比世界汲取靈感，呈現耳目一新的風味體驗，今年初最「喜氣」的史努比公仔《Snoopy & Friends 台灣辦桌》系列公仔正式登場。這次史努比、查理布朗、歐拉夫、糊塗塌客等夥伴通通坐上紅通通的傳統辦桌紅椅，擺上炸湯圓、紅蟳米糕、石斑魚與佛跳牆等經典手路菜，完美還原台式辦桌的系列公仔將於2月5日開放限時預購，史努比迷務必收藏。

來自美國經典漫畫《Peanuts》的史努比是全世界最家喻戶曉的狗狗之一，自問世以來，憑藉天馬行空的幻想，純真又幽默的風格征服全球粉絲的心，成為跨世代的療癒象徵。75年來《Peanuts》熱潮不減，各大展覽、聯名商品接連登場，史努比可愛卻帶點小孤僻的魅力，依舊征服全球。《Snoopy & Friends 台灣辦桌》系列公仔以「隨時隨地皆可辦桌」為靈感，首次將台灣傳統辦桌文化結合史努比宇宙，變成超可愛的微型場景，在桌上就能舉辦迷你派對。

此次共推出四款主題：史努比與查理布朗共享「花好月圓炸湯圓」、史努比的妹妹貝兒與露西是暈碳炸彈「紅蟳米糕」、史努比的哥哥歐拉夫大啖「龍蝦沙拉與清蒸魚」、每組皆附迷你紅椅；糊塗塌客則端出澎湃「佛跳牆」搭配極具代表性的辦桌紅大圓桌擺件，湊齊整套就可自由擺拍，重現那份圍桌相聚的熱鬧與人情味，不論是擺設收藏、節慶拍照，即可瞬間開席，隨時回味辦桌的療癒時刻。

《Snoopy & Friends 台灣辦桌》單入售價$480元，坐滿開席組限定 $1,880元（附特製辦桌菜單小卡），自2月5日 起在Be come true官方網站或授權經銷通路開放限時預購，想感受「呷辦桌」魅力的粉絲不要錯過。

