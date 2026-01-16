呷飽尚盈來問政／古天樂制服誘惑真狠人 劉冠廷爆肝鐵人求滅火

對比25年前的嫩照（小圖），古天樂（左）和宣萱（右）雖然顏值倒退嚕，依舊禁得住鎂光燈的檢視。（小圖翻攝自網路）

最近台北市民生社區的580元早餐盤掀起熱議，不只物價通膨，醫美盛行的現主時，顏值也通膨到不行…讓人不禁追憶起往昔美好。（遠目）曾和陳冠希、吳彥祖、謝霆鋒並列「香港四大神顏」的古天樂，如今一晃眼也55歲了，他為了電影版《尋秦記》來台宣傳，雖說躲不過歲月這把殺豬刀，但天然A尚好。古天樂自曝，為了維持體態已戒甜、戒糖逾10年，這次面對滷肉飯、珍奶等美食誘惑，依舊不敢破戒，一臉凶狠地警告：「戒甜真的很難，不要隨便引誘我喝甜的！」（露出古惑仔殺氣）

呷飽尚盈來問政

免費營養午餐掀起政治口水戰，大家是「呷飽尚盈」（台語：吃飽太閒）膩？既然如此，這期就來關心更多民生大小事，畢竟促進社會進步，正是我們媒體的社會責任呢～（驕傲挺胸）

劉冠廷爆肝鐵人求滅火

三分天注定～♫ 七分靠打拚～♪ 愛拚才會贏！是說職場過勞頻傳，葉啟田484要負點責任？（揪衣領）（←開玩笑der）但看看劉冠廷剛現身《尋秦記》獻花，又要宣傳自己演的新片《雙囍》，還有另一部賀歲片《功夫》打對台。這蠟燭多頭燒的地獄行程，嘴角爆出大痘痘情有可原，看得小編手好癢啊～（按下想擠痘的小手收）趕快呼叫腦婆孫可芳來幫忙消消火氣…煮杯苦茶啦，不可以色色。（戳太陽穴）

劉冠廷（左）不僅嘴角那顆痘搶戲，就連手勢也很有戲，是想表達什麼呢？右為楊貴媚。

劉冠廷（中）在拚新年KPI膩？行程滿檔還抽空跑去古天樂（左）的場子單膝下跪獻花。

