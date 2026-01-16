呷飽尚盈來問政／吳姍儒嘴秋兒子找新娘 陳孝萱地方媽媽扛巨根

吳姍儒暢聊育兒甘苦談，這手勢該不會是想「巴蕊」吧？家暴母湯啊～

少子化拉警報，台灣2025年的生育率，僅剩不到千分之五，安捏母湯啊～聽說吳姍儒（Sandy）幾乎每年主持除夕節目都懷一個孩子，今年是否繼續「增產報國」？台灣的未來就靠妳了！（拍肩）她出席《WE ARE我們的除夕夜》錄前記者會，一口回絕：「大家不用擔心，我『那個』有來。」Sandy透露，帶小孩太累了，尤其兒子現在伶牙俐嘴，像極了阿公吳宗憲，不開心時還會嗆聲「我要找別人當媽媽！」讓這位娘親自嘲：「好種不傳、壞種不斷。」（默默望向憲哥）

呷飽尚盈來問政

免費營養午餐掀起政治口水戰，大家是「呷飽尚盈」（台語：吃飽太閒）膩？既然如此，這期就來關心更多民生大小事，畢竟促進社會進步，正是我們媒體的社會責任呢～（驕傲挺胸）

陳孝萱地方媽媽扛巨根

不只少子化需要關注，孤獨死也是另種社會警訊。（推眼鏡）現在的小朋友還認識陳孝萱這號人物嗎？想當年，她和吳宗憲的緋聞鬧得滿城風雨，差點當了「大哥的女人」。說起她的坎坷感情路，話那欲講透支，目屎是掰袂離～（《鐵獅玉玲瓏》口吻）目前單身的陳孝萱，透露兒子剛到英國讀書時，一直很希望她能談戀愛，笑稱自己「有種被託孤的感覺」。隔壁老王站出來！地方媽媽需要你。

陳孝萱（左）、方志友（右）兩位地方媽媽為台劇《舊金山美容院》造勢，捧起這一大根…企圖讓人想入非非。（←小編三觀不正）

