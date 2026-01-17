呷飽尚盈來問政／蔡凡熙雙雙對對急婚頭 郭書瑤乳滑外交凍袂條

蔡凡熙還沒脫單就想婚，這SOP要確欸？

少子化問題讓人頭痛，究其根本，不婚不生才是真正痛點r～（孔明捻鬚）與其在交友軟體上亂槍打鳥，蔡凡熙推薦大家去看他主演的家庭賀歲片《雙囍》，原本不太相信愛情的他，自曝：「看完之後會很！想！結！婚！」威～不可以為了衝票房就歐北供喔。聽到有媒體質疑他還小，蔡凡熙氣pupu回嘴：「28歲該結婚了吧？我媽25歲就結婚了欸！」好啦好啦，那小編就犧牲小我、成全大我和蔡蔡湊作堆，台灣的生育率就靠我們了。（抓新郎進洞房）

呷飽尚盈來問政

免費營養午餐掀起政治口水戰，大家是「呷飽尚盈」（台語：吃飽太閒）膩？既然如此，這期就來關心更多民生大小事，畢竟促進社會進步，正是我們媒體的社會責任呢～（驕傲挺胸）

郭書瑤乳滑外交凍袂條

拓展友邦，一直以來都是台灣的萬年課題。逮丸郎出國旅遊，當然要把握機會國民外交一下。郭書瑤和丫頭、茵聲等一票閨密飛到北海道滑雪，她無畏零下5度低溫，在雪地中端出招牌「大冰奶」，這種美食外交也只有瑤瑤做得到了！看得宅宅們都翹起…大拇指。（比讚）都說皮下脂肪夠厚就不怕冷，感謝瑤瑤用自身實證此一都市傳說。（默默望向兩顆車頭燈）

看好了世界，郭書瑤只示範這一次！（驕傲挺胸）（翻攝自郭書瑤IG）

