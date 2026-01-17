呷飽尚盈來問政／許光漢指定賣萌嬌朋友 洪榮宏雞情重生回春中

許光漢（左）一臉享受同框邊佑錫（右），合理懷疑有什麼「男」言之癮…（翻攝自許光漢IG）

去年貪汙案頻傳，打擊貪腐，人人有責。不過看到許光漢和邊佑錫在「金唱片」頒獎典禮夢幻合體，這「男」分「男」捨的美好畫面，腐女看了表示開心，這款a貪「腐」集團我給過。（眼冒愛心）身為地主代表的許光漢，也在現場挑戰「撒嬌舞」，辣個咬手指的嬌羞動作，簡直萌到人家都要壞掉了！（腿軟）好想含那根…手指，不要想歪。（←這有比較不歪嗎）難得賣萌的許光漢，不忘問大家自己表現如何？想知道答案嗎？小編嘴對嘴告訴你。（母湯）

廣告 廣告

許光漢咬手指跳撒嬌舞，這截圖小編要設成手機桌布。（翻攝自Disney+）

呷飽尚盈來問政

免費營養午餐掀起政治口水戰，大家是「呷飽尚盈」（台語：吃飽太閒）膩？既然如此，這期就來關心更多民生大小事，畢竟促進社會進步，正是我們媒體的社會責任呢～（驕傲挺胸）

洪榮宏雞情重生回春中

都說家有一老，如有一寶，台灣邁入超高齡社會，才62歲的洪榮宏還太嫩了啦～他即將舉辦「舊情綿綿」演唱會，大家關心他去年攝護腺手術後的復原狀況，洪榮宏自豪表示，術後醫生評估「還能再戰50年」，真是醫學奇蹟啊～請收下我的膝蓋。（跪拜）他形容自己的尿速，已恢復到像小孩般快速；被問到性功能，他則說：「前陣子還在痛，會慢慢恢復。」欸這位記者朋友不用這麼敬業好嗎？小編其實沒有想要知道這麼多。（摀耳）

洪榮宏（左）被兒子洪亮（右）親餵雞湯，這就是所謂的「以形補形」。（才不是）

更多鏡週刊報導

呷飽尚盈來問政／古天樂制服誘惑真狠人 劉冠廷爆肝鐵人求滅火

呷飽尚盈來問政／吳姍儒嘴秋兒子找新娘 陳孝萱地方媽媽扛巨根

呷飽尚盈來問政／蔡凡熙雙雙對對急婚頭 郭書瑤乳滑外交凍袂條