呸姐有夠狂！ 謝盈萱驚呼：怎麼辦到的 曾莞婷化身小粉絲

天后蔡依林的巡迴表演，不只粉絲搶著看，藝人也到場朝聖，其中影后謝盈萱看完表演，忍不住在限動直呼「到底怎麼辦到的」，而藝人曾莞婷也在社群稱讚呸姊，美得不可思議；這次巡演，Jolin砸下高達5000萬台幣，精心設計7套戰袍華麗登台，一下化身成大地精靈，一下化身金紗女伶，每一套都美翻全場。

歌手蔡依林「Fish Love」說：「依稀記得愛讓你受歡迎，愛讓我死去。」隨著翻頁的書籍優雅現身，演唱會來到第三章節，天后蔡依林化身金紗女伶，帶來一連串經典組曲，歌手蔡依林「玫瑰少年」說：「哪朵玫瑰沒有荊棘，最好的報復是美麗，最美的盛開是反擊。」

身上穿著金黃色馬甲，搭配浪漫頭紗，這次巡迴Jolin的造型，斥資5000萬台幣，請來6位造型師，量身打造，每套都呼應章節主題，以及角色設定，帶給觀眾最極致的視覺饗宴，歌手蔡依林「Pleasure」說：「百無禁忌，樂園萬歲，Nice to meet you it's my pleasure。」

無論是時尚科技風，或是暗黑浪漫融合嫵媚性感，幾次的演唱會，也可以看到天后的用心，以及服裝的進化，歌手蔡依林「特務J」(2021)說：「完美特務J，冰凍全場焦點，把你定格在愛情盲點。」

上一次巡迴，他身穿火紅造型，透膚高衩頭戴惡魔角，前衛打扮辣翻全場，這一次也沒讓歌迷失望，就連藝人朋友們都成為粉絲，開唱第一天，男團Ozone就來報到，藝人曾莞婷也成為小粉絲，更在IG上發文，稱讚天后美的不可思議。

舞台效果無人能敵，連影后謝盈萱，也忍不住發限動狂讚，直呼這已經不是演唱會，無法想像Jolin怎麼辦到這一切，對於整場演出非常享受，粉絲藝人一片狂讚，再度證明天后的無限魅力，歌手蔡依林「第三人稱」說：「第三人稱的自己，我慢慢走近，抱著他忍不住哭泣。」

