呼叫音樂節2025第一日「陳綺貞壓軸登場」 獻唱金曲全場合唱

記者林政平報導／ 「呼叫音樂節2025」11月1日在新北大都會公園正式登場，四大舞台齊鳴開唱，從搖滾到流行、從夢幻到龐克，樂迷在草地上隨節拍搖擺，音浪從白晝延燒至晚上。擔任壓軸的陳綺貞一出場就獲得全場熱烈歡呼，一連演唱〈雨水一盒〉、〈魚〉等歌曲，讓全場粉絲聽得如癡如醉。她在台上對樂迷說：「這些年我們都長大了，但有些歌會讓我們記得當初的自己。」而唱到〈旅行的意義〉時全場大合唱，展現她音樂節女神的特殊魅力。

除了陳綺貞外，「呼叫音樂節2025」一開始由甜約翰、恐龍的皮、倒車入庫等樂團接力開唱，有趣的是，倒車入庫入圍了今年金音獎最佳搖滾歌曲獎，以厚重低頻與現場爆發力，帶來新專輯《未履莫勸》的歌曲〈小心你的背後〉、〈夢想是套路〉等，演唱完帶著呼叫的能量直奔金音獎現場！

台灣新生代台語民謠歌手楊肅浩，以台語旋律唱出家鄉與海岸的故事，〈像我這款人〉、〈皇民戰士大軍伕〉將生活感觸轉為新式台語歌，氣場獨特。回聲樂團力邀嘉賓「南西肯恩」同台演出經典歌曲〈戀人絮語〉，一同唱出細膩的情感，是樂迷期待的新迷幻搖滾時光。老王樂隊壓軸午後時段登場，演出能掀起全場大合唱的〈我還年輕 我還年輕〉與〈那些失眠的夜與難以忘懷的事〉之外，也將為現場樂迷帶來全新專輯的搶先演唱。

