呼吸也有失智風險！城市空氣藏「塑膠微粒」每立方公尺含18萬顆

國際期刊《Science Advances》刊登的最新研究揭露，塑膠污染已全面滲透至城市空氣中，每立方公尺空氣平均含有約14萬至18萬顆微塑膠，以及3萬至5萬顆奈米塑膠，數量遠超過往研究估計。研究顯示，患有失智症的個案，大腦中的塑膠微粒含量比普通人高出3到5倍，認為塑膠微粒可能與神經退化疾病存在某種關聯。

研究團隊針對廣州、西安兩座大型城市進行調查，發現空氣中漂浮著大量肉眼無法辨識的塑膠顆粒。這些顆粒尺寸小至200奈米，遠小於頭髮直徑，能夠長時間懸浮於空氣中。研究團隊開發出一種半自動微分析方法，成功偵測到這些極微小的塑膠顆粒。

調查結果顯示，道路揚塵是城市空氣中塑膠的最大來源。輪胎磨損與車輛行駛產生的塑膠碎屑，會隨著風吹與車流再度被揚起，成為懸浮塑膠微粒的主要來源之一。

研究指出，這些漂浮在空氣中的塑膠顆粒可被人類吸入肺部，若攜帶化學添加物、重金屬或病原體，則可能對健康造成潛在風險。塑膠污染不再僅限於海洋、食物與飲水，如今已成為城市空氣的一部分，悄悄進入人類呼吸系統。

隨著分析技術進步，科學界正逐步意識到塑膠已全面滲透到人類生活環境。此篇研究也對塑膠對氣候過程、生態系統健康，提供新的見解。

