「呼吸健康，一氣呵成」高醫慢性阻塞性肺病與流感衛教 守護全民呼吸健康
【記者 王雯玲／高雄 報導】為響應「世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）」及秋冬流感高峰期，高雄醫學大學附設中和紀念醫院胸腔內科19日至21日舉辦「呼吸健康週」活動，以「呼吸健康，一氣呵成」為主題，結合慢性阻塞性肺病（COPD）與流感防治兩大重點，透過互動展覽、專題講座與現場衛教諮詢，喚起全民對呼吸健康的重視，強調「早期預防、積極治療、持續管理」的重要性。
高醫戴嘉言副院長表示，高醫身為大學附設醫院及醫學中心，以病人為中心，提供卓越全人健康照護，本次活動由胸腔內科主辦，除呼籲民眾重視流感重症外，特別是高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群．高醫慢性阻塞性肺病團隊藉著完善的跨團隊照護系統，整合多專科角色，提供患者全方位照護，更兼顧患者生活品質的改善，這樣的照護模式，在今年第二度獲得醫策會疾病照護品質的認證。高醫胸腔內科這次活動特別設計多種類的闖關遊戲，還有多位醫師帶來的衛教講座，相信能帶給民眾不同於以往的衛教資訊，讓大家都能「呼吸健康，一氣呵成」。
每年11月第三個星期三為「世界慢性阻塞性肺病日（World COPD Day）」。COPD（慢性阻塞性肺病）俗稱「肺阻塞」，是一種因呼吸道長期發炎所導致的慢性肺部疾病，可透過早期診斷與持續治療，有效延緩惡化、改善生活品質。
高醫洪會洋醫師表示，根據世界衛生組織資料，慢性阻塞性肺病位居全球十大死因第四位，與肺炎、肺癌並列最常威脅生命的肺部疾病。「慢性阻塞性肺病患者常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難，但許多人誤以為只是老化現象，因而延誤黃金治療期。」醫師呼籲有吸菸史、或從事高粉塵工作的民眾，應定期接受肺功能檢查，及早發現、早期治療。並強調：「規律用藥、戒菸、避免接觸危險因子與規律運動，是穩定病情的四大要點。
氣喘是一種由基因與環境交互影響所致的慢性呼吸道發炎疾病，多數病患透過吸入型藥物即可良好控制，但仍有部份患者屬於難治型氣喘。高醫郭彥廷醫師表示: 隨著醫學進步，現已有針對氣喘患者的生物製劑，可藉由阻斷發炎路徑、減少氣喘急性惡化，改善呼吸功能與生活品質。醫師提醒，氣喘控制的關鍵在於「持續治療、定期追蹤、正確用藥」，這三者缺一不可，千萬不可因症狀緩解而自行停藥。
疫苗接種是保護慢性呼吸道疾病患者的重要防線。對於慢性阻塞性肺病、氣喘等患者，建議依醫師評估接種流感、新冠、肺炎鏈球菌及呼吸道融合病毒（RSV）等疫苗。這些疫苗能有效預防常見呼吸道感染，降低併發肺炎、住院及急性惡化的風險。醫師提醒：「對慢性呼吸道疾病患者而言，預防感染就是最好的治療。
為讓民眾更輕鬆地了解疫苗與流感防治知識，在今年的「呼吸健康週」，也增加流感衛教，提醒民眾提高警覺流感症狀，期待達到積極預防與積極治療。此次展覽以流感守護者-人氣LINE角色「醜白兔」進行衛教繪製，以其詼諧生動的圖像敘事與互動體驗，使流感衛教不再枯燥，以更可愛、生活化、親民的方式，呈現流感病毒的傳播特性與防治觀念。
高醫莊政皓醫師指出，流感是難以預測的健康風險，尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者更具威脅，感染後短短數日即可能惡化為嚴重肺炎或呼吸衰竭。流感並非普通感冒，民眾須認識「流感三部曲」:上呼吸道感染–免疫反應啟動–嚴重併發症發生。一旦出現發燒、喉嚨痛、咳嗽或鼻炎等初期症狀時，應及早就醫治療。流感治療的關鍵在於「黃金48小時」，及早使用抗病毒藥物不僅可有效降低重症風險，也能保護家人免於感染。
本次「呼吸健康週」以沉浸式互動策展結合臨床衛教，包含呼吸道疾病與流感主題展覽、肺功能篩檢、疫苗注射與營養諮詢專區，並安排胸腔科醫師現場講座，帶領民眾從預防到治療全方位認識呼吸健康。
活動現場更設有「肺阻塞之聲」體驗區與「知識登階挑戰」互動遊戲，讓民眾在趣味中學習。高醫胸腔內科期盼透過寓教於樂的方式，讓更多人「看見呼吸的重要」，共同打造健康、無阻的城市呼吸圈。（圖／記者王雯玲翻攝）
