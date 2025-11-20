呼吸健康 高醫辦慢阻肺病流感衛教

高醫慢性阻塞性肺病團隊也帶領病友與民眾進行毛巾伸展操，以實作方式學習正確的呼吸與日常保健。（記者王正平翻攝）

記者王正平∕高雄報導

為響應世界慢性阻塞性肺病日及秋冬流感高峰期，高醫胸腔內科即日起至二十一日舉辦「呼吸健康週」活動，以「呼吸健康，一氣呵成」為主題，結合慢性阻塞性肺病與流感防治兩大重點，透過互動展覽、專題講座與現場衛教諮詢，喚起全民對呼吸健康的重視，強調「早期預防、積極治療、持續管理」的重要性。

高醫洪會洋表示，慢性阻塞性肺病患者常見症狀包括慢性咳嗽、咳痰與呼吸困難，但許多人誤以為只是老化現象，因而延誤黃金治療期，呼籲有吸菸史、或從事高粉塵工作的民眾，應定期接受肺功能檢查，及早發現、早期治療。並強調：「規律用藥、戒菸、避免接觸危險因子與規律運動，是穩定病情的四大要點。

氣喘是一種由基因與環境交互影響所致的慢性呼吸道發炎疾病，多數病患透過吸入型藥物即可良好控制，但仍有部份患者屬於難治型氣喘。高醫郭彥廷醫師表示，隨著醫學進步，現已有針對氣喘患者的生物製劑，可藉由阻斷發炎路徑、減少氣喘急性惡化，改善呼吸功能與生活品質。醫師提醒，氣喘控制的關鍵在於「持續治療、定期追蹤、正確用藥」，這三者缺一不可，千萬不可因症狀緩解而自行停藥。

為讓民眾更輕鬆地了解疫苗與流感防治知識，在今年的「呼吸健康週」，也增加流感衛教，提醒民眾提高警覺流感症狀，期待達到積極預防與積極治療。

同時，高醫莊政皓醫師指出，流感是難以預測的健康風險，尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能低下者更具威脅，感染後短短數日即可能惡化為嚴重肺炎或呼吸衰竭。流感並非普通感冒，民眾須認識「流感三部曲」:上呼吸道感染–免疫反應啟動–嚴重併發症發生。一旦出現發燒、喉嚨痛、咳嗽或鼻炎等初期症狀時，應及早就醫治療。流感治療的關鍵在於「黃金48小時」，及早使用抗病毒藥物不僅可有效降低重症風險，也能保護家人免於感染。