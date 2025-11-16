呼吸困難送醫急救！轉院後仍不治 美歌手病逝

美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider）病逝。（圖／翻攝自陶德史奈德 IG）





美國鄉村歌手陶德史奈德（Todd Daniel Snider）於美國時間星期六離世，享年59歲，其家屬和生前經紀公司Aimless Records也發聲證實噩耗。

陶德史奈德被證實離世，並透露主因是呼吸困難，被確認罹患「步行性肺炎」（walking pneumonia）後轉院接受治療，但在精密儀器的治療下，病情已久今轉直下病逝。

對此，生前經紀公司Aimless Records也發文悼念，「Aimless, Inc. 總部懷著無比悲痛心情宣布，我們的創始人、我們的民間英雄、我們的世界詩人、我們負責突發事件部門的副總裁、故事講述者、我們摯愛的托德·丹尼爾·斯奈德離開了這個世界。」



