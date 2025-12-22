呼吸會痛？煙霧彈成分雜 醫警告：吸入過多恐傷肺

嫌犯丟擲煙霧但當下很多人搞不清楚到底發生啥事。（圖／東森新聞）





嫌犯丟擲煙霧但當下很多人搞不清楚到底發生啥事，有的還慢慢經過，但毒物專家顏宗海說，煙霧彈的成分複雜，不同顏色有不同發煙劑，一旦吸入過多會造成肺部損傷，造成吸入性肺炎，嚴重的話還可能會有呼吸衰竭，所以如果遇到這種狀況到底該怎麼做嗎？專家來教你。

民眾如果遇上這種情況，應該先摀口鼻，蹲低離開現場。網路上有很多人開箱不同廠牌的煙霧彈，白煙、彩色煙的都有，不過都有一個共通點，就是都在室外施放，因為一旦在室內密閉空間，不小心吸入就有風險。

廣告 廣告

毒物專家顏宗海：「其實是滿危險的，它會傷到我們的肺部，造成急性的肺損傷，最嚴重還會到吸入性肺炎，甚至會有呼吸衰竭的可能。」

一般市售的煙霧彈，大致成分有六氯乙烷、氯酸鉀、乳糖，染料等，而且因應顏色不同，發煙劑成分略有差別。

毒物專家顏宗海：「吸到煙霧彈濃煙的話，盡速趕快移到一些通風良好的地方，會覺得胸悶會喘不舒服，建議還是趕快就醫。」

不要小看吸入煙霧彈的濃煙，對身體造成的損害，北捷隨機殺人事件後，如果在室內遇到莫名的煙霧，民眾知道該怎麼因應嗎。

民眾：「先冷靜靜下來，先看路上逃生路線啊，如果煙真的很大的話，我覺得就是報警啊，先去報警啊，然後去觀察他下一個動作是什麼，就盡量遠離現場。」

第一時間先用衣物遮口鼻，身體蹲低移動，切勿留在原地，要趕快到通風處，如果煙霧有異味、刺痛感，移動到通風處後就要趕快就醫，煙霧彈現行合法使用在海上，與登山救援定位或消防演練，而且都是戶外通風處，比起在室內被惡意放置，對人體傷害的風險自然降低。

更多東森新聞報導

直行騎士擦撞轉彎車噴飛 失去呼吸心跳CPR搶救

「光腿神器」出事！？ 中國女穿上「胸悶、呼吸困難」送醫

信義區下雪了！Relove「呼吸樹」打造夢幻泡泡雨

