呼吸權誰來守？民眾黨質疑陳素月是否扛得起彰化未來

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】2026百里侯選戰增溫！民進黨今（31）日正式提名立委陳素月參選彰化縣長，台灣民眾黨彰化縣黨部隨即提出質疑，直指陳在能源與地方財政等關鍵政策表決中，未能為彰化爭取實質權益，引發地方疑慮。

民進黨今日提名陳素月參選彰化縣長，民眾黨批評其過去能源與財政表決未替彰化爭取實質權益，引發地方疑慮。（民眾黨彰化縣黨部提供）

民進黨31日正式宣布提名立法委員陳素月角逐下屆彰化縣長，台灣民眾黨彰化縣黨部對此發表聲明指出，彰化長期面臨空氣污染嚴重、地方財政資源不足等結構性問題，縣長人選除政治理念外，更須在關鍵政策上實際為地方爭取權益，而陳素月過去的表現，地方已出現不少質疑聲音。

民眾黨彰化縣黨部主委溫宗諭指出，在能源政策方面，陳素月過去於「核四重啟」公投投下反對票，卻未提出具體可行的替代方案。他表示，中部地區長期承擔火力發電與工業污染壓力，彰化又位處下風處，空氣品質惡化已成為縣民切身的「呼吸權」問題。

溫宗諭質疑，「反核卻放任燃煤高轉，最終由彰化人承擔健康風險，這樣的選擇，陳素月難辭其咎。」

在地方財政議題上，民眾黨也提出批評。溫宗諭指出，陳素月在《財政收支劃分法》修法過程中同樣投下反對票，但未見其積極為彰化爭取更合理的資源分配。他表示，彰化長期處於「人口多、資源少」的不利結構，在統籌分配款與重大建設資源上明顯落後其他縣市，更需要中央民代在關鍵時刻據理力爭，「但相關討論中，彰化的聲音卻顯得相當薄弱。」

民眾黨彰化縣黨部強調，縣長不是政治立場的代言人，而是必須對縣民健康、地方財政與長遠發展負責的行政首長。民眾黨主張以科學、專業與務實態度面對能源選擇，並透過制度改革改善地方財政結構，守住彰化人的呼吸權與發展權。

民眾黨彰化縣黨部也表示，未來各級民代提名人選將持續提出具體政策，接受縣民檢驗，期盼為彰化帶來更理性、務實的政治選擇。