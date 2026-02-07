呼吸牽動情緒 常嘆氣易憂鬱

常嘆氣、呼吸急促的人，可能有情緒困擾！專家指出，呼吸與情緒息息相關，長期憋氣、過度換氣，會伴隨憂鬱情緒；呼吸穩定的人，內心則較為平靜、精神爽朗。民眾可透過感受呼吸、適時閉氣、練習腹式呼吸，有效率呼吸調整情緒。

國泰醫院精神科臨床心理師許俊維表示，呼吸與情緒相關，卻常被忽略，憋氣或過度換氣會降低身體攝氧能力，導致體內二氧化碳濃度大量上升，引發交感神經活化，變得易警醒、不安，長期易伴隨憂鬱。

如何調整呼吸？許俊維說明，首先要先培養「感受呼吸」的習慣，可在起床時、上班通勤時、開始工作前、午休時，花幾分鐘感受呼吸，並問自己「呼吸了幾次？」、「每次吸氣的時間比呼氣長嗎？」、「呼吸有停頓嗎？」、「會急著吸下一口氣嗎？」、「有吸不飽的感覺嗎？」、「肩頸有緊繃感嗎？會胸悶嗎？覺得吸氣費力嗎？」

許俊維指出，臨床觀察，若符合2項以上，可能就有輕微缺氧、交感神經過於活化的傾向。有研究顯示，吸氣時停頓的人傾向急於完成事情，吐氣時停頓者傾向內省或較容易自責。

接著，2個自然呼吸後可慢慢「停止吸氣」，直到出現想吸氣的念頭或徵兆（如吞口水、身體緊繃），再回到自然呼吸。若之後呼吸變得急促或胃抽動，代表憋太久了，應縮短閉氣時間，隨著練習，閉氣時間會自然增加。

許俊維說，適度停止呼吸一段時間，能讓身體了解呼吸重要性，增加紅血球及細胞攝取氧氣的能力，增加副交感神經活化，呼吸會越來越平緩，且有飽足感、身體熱起來，身心會較為平穩且放鬆。除了提高身體攝氧能力，閉氣也能減少發炎反應、刺激淋巴循環；讓一氧化氮滯留在鼻腔，能刺激鼻腔血管擴張、緩解鼻塞；並且能提高身體酸性，減少乳酸堆積及運動後疲勞，縮短訓練恢復期；適度缺氧也能刺激橫隔膜收縮，誘發腹式呼吸。

調整呼吸最後一步是練習「腹式呼吸」。許俊維說明，可把身體想像成水桶，鼻子緩慢吸氣，感受腹部、兩側腰部、下背部及胸腔慢慢向外隆起，胸腔容量增加、壓力下降，造成肺部擴張，空氣自然進入肺部。重複幾個循環，有助自律神經恢復平衡。