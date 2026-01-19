呼吸短淺恐害失智？ 日專家曝2方法助深度呼吸

日本有針灸師發現，許多失智症初期患者，都有個共同特徵「呼吸淺短」，該狀況會造成血氧不足、大腦輕微缺氧，導致老化廢棄物堆積，最終增加失智風險。而若要練習深度呼吸，避免腦內缺氧，專家也提供兩種方法。

針灸師發現許多失智症初期患者，都有個共同特徵「呼吸淺短」。圖／台視新聞（資料畫面）

台灣邁入超高齡化社會，失智症也成了重要討論議題。日本一名針灸師矢上真理惠，發現許多失智症初期的患者，都有出現「呼吸淺短」的共同特徵。而呼吸較淺，可能讓血液裡氧氣不足，大腦就會輕微缺氧，導致自律神經失調以及睡眠品質下降，接著造成血流停滯、老廢物累積的惡性循環。

對此，振興醫院身經內科主任級醫師賴達昌解釋，如果是呼吸淺短，在低氧活動的情況下，細胞就會容易受到損傷，那損傷多的話智能就會變差，慢慢就會失智。醫師也提到，長期睡眠不足也是導致失智症的原因之一。

呼吸淺短可能導致大腦輕微缺氧、自律神經失調。圖／台視新聞

日本專家表示，練習深度呼吸有助於腦內血液循環，第一個是30秒呼吸法，先從鼻子將氣完全吐盡，再用10秒鐘從鼻子慢慢吸氣，讓腹部鼓起，接著屏住呼吸10秒，再慢慢吐氣，直到肚子完全扁平下來，同樣的步驟重複4次。

30秒呼吸法。圖／台視新聞

第二則是要增加肺活量，先用毛巾包住手腕、膝蓋彎曲、手臂伸直，擴展肩胛骨，接下來雙手握住毛巾兩端，放在頭的後方深呼吸，手臂也盡量往後拉，隨後吐氣同時毛巾也放到背後的腰部，打開胸腔、收攏肩胛骨，這樣的練習就能幫助深度呼吸。另外也有醫師提醒，平常多運動、多動腦能有效降低大腦退化風險。

增加肺活量助深度呼吸。圖／台視新聞

台視新聞／綜合報導

