呼吸肌退化嗆咳不止 拍痰引流解危機

醫療消息，關心肺部健康，喉嚨有痰，一般來說很正常，透過咳嗽、多喝溫水，都能順勢將灰塵、病毒排出，但如果久咳不癒的民眾，尤其高齡長輩、慢性病患者、長期臥床，都要特別留意，因為這嚴重下來，可能影響到吞嚥系統。

總覺得喉嚨有"痰"卡卡的，不外乎是感冒、鼻涕倒流造成，而它正是呼吸管道黏膜，產生的分泌物。臺安醫院家醫科醫師 羅佳琳：「痰會經由我們肺氣管的纖毛，不停地把它排上來，然後到你的喉頭以後，你就可能在講話間，或者吃東西喝水的時候，就無意間就把它吞掉了。」

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「呼吸道的黏膜，它是無時無刻都在分泌出黏液的，那當然老人家 他的呼吸道黏膜的，細胞的排除的功能比較差，所以說 痰液比較容易聚積大量，在我們的呼吸道裡面。」

一般人透過咳痰，可以把累積在體內的灰塵、病毒，順利排出，或是多喝溫水也能達到效果；但如果是長輩加上久咳不癒、可要特別當心。臺安醫院家醫科醫師 羅佳琳：「老人家除了說抽菸有可能影響以外，還很常見就像是一些，像支氣管擴張症 慢性阻塞性肺炎，或曾經有過長期的氣喘病史，那就會都導致我剛剛講的這些，他的氣管結構出現了變化。」

原因就出在，呼吸系統退化，導致肌力與肺活量降低；或是慢性疾病，如心臟衰竭、肺癌，加劇呼吸道發炎；以及長期臥床，因為活動量減少，成為高風險族群，久而久之，還可能出現吞嚥功能障礙。臺安醫院家醫科醫師 羅佳琳：「請家人稍微咳個兩下，或者你也可以觀察 側面觀察一下，他會不會其實很常咳，然後另外還有一個要注意，有些老人會有嗆到的問題，可能因為吞嚥肌肉的退化，所以他可能平常不怎麼咳，可是每次吃完飯就猛咳。」

台北慈濟醫院耳鼻喉科醫師 陳繼仁：「痰液裡面滋生了太多細菌，就會導致我們的呼吸道，有感染的問題，那感染的問題當然會有一些表徵，像是發燒或食欲不振，或是精神差 想睡覺等等。」

平時留意身邊長輩，透過拍痰、或是呼吸訓練，也能協助他們恢復暢通，才不會小病變大病。

