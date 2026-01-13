呼吸道傳染病升溫！ 疾管署擴大實施「公費疫苗」接種

近期冷氣團影響，呼吸道傳染病案例增加，疾管署統計，上週類流感門急診就診人次突破9.1萬，較前週上升。隨著尾牙及春節連假活動增多，預估1月下旬流感將正式進入流行期。另外，侵襲性肺炎鏈球菌感染症方面，2025年累計347例病例，為近5年新高，其中36例死亡。疾管署提醒，高風險族群應盡早接種肺炎鏈球菌疫苗。

新冠疫苗擴大接種 滿6個月以上皆可施打

自2026年1月1日起，「公費新冠疫苗」已開放給全台「滿6個月以上尚未接種的民眾」，施打期限至2月28日止。疾管署指出，現行提供的莫德納LP.8.1及Novavax JN.1疫苗安全有效，對主流變異株具保護力，呼籲民眾把握期間接種，盡早提升免疫力。

成人肺炎鏈球菌疫苗全面轉換 1月15日起開打

至於「成人公費肺炎鏈球菌疫苗」部分，我國今年將分兩階段實施，全面改為單劑新20價疫苗，第一階段自1月15日開始，約245萬符合資格民眾可接種，一劑即可獲得完整保護。接種對象包括65歲以上長者、55至64歲原住民、19至64歲IPD高風險族群，符合條件者可至全國約2800家合約院所接種。

疾管署提醒，若民眾已完整接種13價（或15價）及23價（或20價）疫苗，則無需再接種，呼吸道傳染病高峰期將至，請民眾及早完成新冠及肺炎鏈球菌疫苗接種，保護自身與家人健康。

