呼吸道病童增 屏基兒科夜駐診啟重症童住院綠色通道

呼吸道病童計激增，屏基兒科夜間駐診，並啟重症童住院綠色通道。（記者毛莉攝）

記者毛莉／屏東報導

近期早晚溫差大，屏東基督教醫院急診室10月份兒科就診人次逼近1500人，較以往月平均1300人次明顯攀升；其中兒童呼吸道疾病共有779人次，流感就佔了45% (351人次)，而去年2024年10月份僅431人次，其中流感也僅122人次，與去年同期相比，呼吸道疾病及流感都明顯增加，顯示南台灣進入秋冬呼吸道疾病流行期。

屏基是屏北地區唯一具備重度級急救責任醫院資格的醫療機構，在全台兒科醫師人力吃緊的情況下，屏基仍排除萬難，完善建置兒科急診與住院照護團隊，目前急診室共有21位專科醫師，其中4位為小兒科專科醫師。配合區域聯防及分級醫療政策，屏基自11月起進一步強化兒科急診能量，在假日及平日夜間時段，急診皆有小兒專科醫師進駐看診，確保18歲以下的小病童們能即時獲得專業診斷與治療。

廣告 廣告

同時，為縮短重症兒科病患等待時間，屏基也持續啟動重症兒科病患住院綠色通道，全年365天即時開放，讓有住院需求的重症病童能獲得完善照護。

屏基急診室主任王建銘表示，隨著兒科病人數增加，醫療團隊已做好萬全準備，無論是流感、氣喘、肺炎或呼吸道融合病毒（RSV）等疾病，皆有完善應對措施。他也提醒家長如果發現孩子出現嗜睡、意識不清、活動力下降、手腳無力、抽搐、持續嘔吐與呼吸急促或心跳加快等重症前兆，應儘速就醫。同時外出仍要勤洗手、戴口罩，做好防疫措施。

屏基說，當孩子半夜發燒或咳喘時，家長最需要的是「有人可以馬上幫忙」。面對兒科醫師人力稀缺的挑戰，仍堅持提供全天候、不中斷的兒科醫療服務，讓孩子在需要時，都有地方能安心就醫。