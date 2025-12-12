呼吸道融合病毒來襲！65歲以上長者感染風險高，醫師籲接種疫苗防重症

65歲以上長者與慢性病患，感染呼吸道融合病毒，易有重症風險。（Gemini生成示意圖）

隨著入冬氣溫降低，「呼吸道融合病毒」（RSV）正蠢蠢欲動，尤其對65歲以上長者與慢性病患者而言，感染風險不容忽視。聯合醫院家庭醫學科醫師莊迺傑提醒，RSV並非一般感冒，它可能在短短數天內快速惡化，導致呼吸急促、肺炎或支氣管炎，嚴重時甚至需要住院治療。

什麼是呼吸道融合病毒（RSV）？

RSV是一種常見的呼吸道病毒，主要攻擊下呼吸道，是嬰幼兒與高齡族群急性呼吸道感染的重要原因。病毒分為A、B兩型，雖然臨床症狀差異不大，但感染後病程進展快，長者與慢性病患者出現重症的風險更高。

感染RSV會有哪些症狀？

RSV初期症狀可能與一般感冒相似，包括發燒、咳嗽、流鼻水、喉嚨不適等。但對高齡族群與慢性病患者而言，病情可能在兩三天內急速惡化，出現呼吸急促，甚至引發肺炎或支氣管炎。有慢性心肺疾病、免疫力低下或住在長照機構的長者，尤其容易出現重症。

如何預防RSV？

目前台灣已有3款RSV疫苗核准上市，主要針對60歲以上成人，能降低下呼吸道重症及住院風險。疫苗接種建議對象包括75歲以上長者，60到74歲高風險族群，如心肺疾病、慢性肝腎疾病、長照機構住民。懷孕28到36週孕婦，有專用疫苗，可透過胎盤將抗體傳給新生兒，保護出生後6個月的嬰兒。

莊迺傑醫師提醒，RSV絕非普通感冒，長者與慢性病患者若感染，可能造成病情快速惡化。接種疫苗是目前最有效的預防方式，不僅能保護自身健康，也能降低將病毒帶給家中嬰幼兒的風險，讓家庭每位成員都更安心。



