呼吸、冥想及瑜伽 有助改善癌疲憊

現在市面上有許多輔助癌症患者對抗治療副作用的藥物，但是價格都頗為昂貴，恐怕並不是每位患者都負擔得起。研究證實，不用額外花錢的練習呼吸、冥想，以及配合瑜伽伸展等，將可有效改善癌因性疲憊及睡眠障礙。

癌症的發生率年年增加，現在癌症治療雖然有很大的進步，但是，癌症病情加上化療或放射治療往往讓患者出現「癌因性疲憊」。美國紐約羅徹斯特大學在今年美國臨床腫瘤學會中發表一項收集多達321位癌症患者的研究證實，每週做兩次75分鐘的輕中強度瑜伽連續四週後，癌症病患的疲憊和睡眠品質都獲得明顯改善。

研究人員表示，在實驗中採用的瑜伽為強調呼吸調息、動作及冥想的哈達瑜伽及修復瑜伽，配合肢體伸展的動作，讓病患除了心理放鬆以外，身體也得到舒展，他們表示，很多癌症患者常以為自己太累了無法運動，但是癌性疲憊是無法藉由休息、睡眠得到緩解的，反而在經過運動提高肌力和體力後，才能得到緩解，在瑜伽改善疲憊的效用中，有22％是整體睡眠品 質獲得改善，37％是因病人日間功能增強，效果甚至比藥物好，「無論是走路5分鐘或10分鐘，慢慢增加運動量，都比不運動好！」

（文 丁馬，圖片來源：Dreamstime/典匠影像）

