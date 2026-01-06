呼應中永和人期待 「中和光復線」新北市段可行性研究「年中提報」

為了打破中永和東區往返臺北市的交通瓶頸，新北市政府全力推動「中和光復線」，已在2025年5月正式啟動可行性研究，預計今年中完成報告提報中央審議。新北市長侯友宜今（6）日前往中和光復線的起點「新北環狀線秀朗橋站」視察，了解路線規劃及推動進度，未來連接台北市段，就能一路延伸至國父紀念館，還能5線轉乘。

捷運中和到公館設4站 侯友宜：重要黃金路線

新北市長侯友宜親自到中和公館線的起點——新北環狀線秀朗橋站視察，了解路線規劃、推動進度，還有不淋雨的轉乘動線。

「中和光復線」的由來，是2018年北市取消規劃捷運南北線，2019年新北捷運局又重啟，2022年獲交通部同意納入潛力路線，2023年底再與北捷達成共識，延伸至國父紀念館，並改名「中和光復線」。

「中和光復線」的新北段是秀朗橋站到公館站。

2024年雙北取得兩階段推動共識後，去年新北先啟動研究，今年完成期中報告，並舉辦2場地方說明會，預計年中送交通部審查。而「中和光復線」的新北段，是從環狀線秀朗橋站到松山新店線公館站，將設置4座車站，長約3.1公里。

解決中正橋.福和橋塞車 打造往返北市核心黃金捷運線

中和光復線是串聯新北中永和以及北市大巨蛋、國父紀念館的重要南北向捷運，全長約8公里，採中運量捷運系統，規劃以地下型聯合開發的模式興建，未來供5線轉乘。侯友宜指出，這將會是黃金捷運路段，解決中正橋、福和橋嚴重塞車問題，讓中永和通勤效率大翻倍。

「中和光復線」起點是新北環狀線捷運的秀朗橋站。

