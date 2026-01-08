呼應北中高3都 張嘉郡：全力推動國中小營養午餐免費 3

CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導

爭取國民黨提名參選雲林縣長的立委張嘉郡今（8）日表示，「投資孩子就是投資國家的未來！」若當選縣長，她會推動國中小學童的營養午餐免費，一來減輕家長的負擔，二來照顧孩子的健康，三來奠定國家的未來，這是三贏的局面。

張嘉郡指出，推動國中小學童營養午餐免費是對下一代最好的投資，她會把全縣國中小學童營養午餐免費放在未來推展縣政的最優先項目。

張嘉郡表示，新版《財劃法》目前仍遭行政院擱置，採取不副署、不公告、也不執行的態度，主計處又將雲林縣的財力評等不合理調高，導致雲林縣的自籌款新增15億元，衝擊雲林縣政府施政的財政負擔。她也指出，結果排擠到已規劃好的政策執行，導致暫時無法跟進國中小孩童營養午餐面費的政策。

張嘉郡說，中央接連透過《財劃法》的抵制，以及財政能力評等調高，都是加重地方負擔，變相剝奪財政困難縣市的發展，增加縣市之間的城鄉差距。她會努力協調中央與地方，要求中央落實新版《財劃法》，強健雲林的財政體質，讓中央與地方都能雙贏。

「苦不能苦孩子！」張嘉郡強調，台灣不只面臨少子化的問題，更面臨通膨的壓力，政府機關若不能減輕家庭的負擔，勢必連帶影響到孩子的教育與未來。因此，她堅持一定要推動國中小孩童營養午餐免費，要和家長們一起守護孩子的健康與未來。

