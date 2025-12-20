呼應張文…接手北捷隨機殺人！點名「整治高雄車站」陳其邁曝辦案進度

記者陳弘逸／台北報導

北捷發生隨機殺人案，釀4死11傷，竟有網友發恐嚇貼文，點名要在高雄車站犯案。（圖／翻攝自Threads）

桃園市27歲男子張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站朝人群丟擲煙霧彈襲擊、再隨機砍人案，隨後畏罪輕生，釀成4死11傷悲劇。案發當天，竟有人發文「呼應」北捷事件，甚至揚言「會繼續接下去」，雖事後刪文，但已觸動治安敏感神經，相關單位已著手展開調查。高雄市長陳其邁也在今天（20日）受訪時透露，已掌握5個帳號，務必會全力追查，相關、可能的危害治安份子。

高雄市長陳其邁今天（20日）視察火車站、捷運站的警備狀況及維安部署。（圖／高雄市政府提供）

張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站2處，朝人潮眾多的地方丟擲煙霧彈，再隨機砍人，隨後衝上誠品南西店百貨頂樓畏罪輕生，共造成4死11傷的悲劇。

未料，案發當天沒多久，就有名自稱Gary Hopkins的網友社群「Threads」發文寫道，北捷事件主角張文是他兄弟，他們是一個組織，今天張文未完成的任務，「會繼續接下去」，並點名下一個地點是高雄車站，貼文曝光後，沒多久刪文，但再度引發社會恐慌，並觸動治安敏感神經，對此，相關單位已著手展開調查。

高雄火車站、捷運站等相關大眾交通要點，已加強警備及維安部署。（圖／高雄市政府提供）

關於PO文呼應張文北捷隨機殺人的貼文，今天高雄市長陳其邁受訪時，被媒體問及偵辦進度；對此，陳回應，已經掌握他的IP，也跟警政署跟相關的國安單位密集的聯繫，全力的追查，已經初步掌握IP。

媒體追問，IP位置是在境外還是在國內？陳其邁回應，有一些是境外的帳戶，都有掌握，可能有6個，但1個排除，至於5個帳號現在全力的追查，務必一定要把相關、可能的危害治安份子強力追查，務必逮捕到案。

