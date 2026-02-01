呼應柯文哲確認藍白續合作 盧秀燕：藍白需團結、團結真有力

台中市長盧秀燕今為民眾黨台中市議員江和樹慶生。截自江和樹臉書



記者周志豪／台北報導

藍白合最大變數的民眾黨前主席柯文哲昨天表示，藍白合是總統賴清德造成，目前合作大戰略沒有改變，為後續藍白合路線定調。台中市長盧秀燕今在為民眾黨台中市議員江和數慶生時，也高喊「藍白需團結、團結真有力」呼應。

江和樹也在臉書發文也表示，「藍白合」不僅是戰術選擇，更是凝聚民心、實現民主平衡的歷史使命；藍白有共同的戰略、共同來拉抬，彼此合作都能夠勝選，亦對未來藍白合作地方聯合政府建立基礎。

江和樹宣示，未來藍白一定會在台中市展現大團結大合作的氣象，感謝盧秀燕的祝福並說出「與和樹共同的生日願望」，更希望國民黨與民眾黨高層大家團結一心，共同讓台中更好、台灣更好。

