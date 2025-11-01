呼應維新會「切身之痛」改革訴求 高市早苗砍年薪115萬円

日本首相高市早苗。 圖 : 翻攝自日本首相官邸

[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗計劃削減自己和內閣大臣的薪資，呼應執政聯盟夥伴日本維新會提出的「切身之痛改革」訴求。如果削減計畫得以實施，首相每月將損失115萬日圓（約新台幣23萬元），這筆金額相當於國會議員年薪的額外加給。

日本實施議會內閣制，政府內閣首長由國會議員出任。《日本經濟新聞》報導，日本國會議員的月俸是129.4萬日圓（約新台幣25.88萬元）。內閣總理大臣的額外年薪是115.2萬日圓，閣僚的額外年薪則為48.9萬日圓（約新台幣9.78萬元）。

高市早苗在上個月的記者會上曾經強調：「我們將努力修改法律，確保首相和內閣大臣的薪資不會超過其國會議員的年薪。」

除了擔任各行政機構的負責人之外，首相和內閣大臣還要處理國會事務，並進行國內外訪問。他們的工作量被認為比不擔任政府職務的國會議員更為繁重。

內閣官房長官木原稔表示，如果修改法律，內閣總理大臣和部會首長的額外年薪具體削減幅度目前正在考慮中。

報導指出，高市早苗去年參加自民黨總裁選舉時，便已說過：「我將取消包括首相在內的所有內閣大臣的額外薪俸。」

與高市早苗合作的日本維新會，早在還叫做「大阪維新會」的早創時期，便開始奉行「切身之痛改革」的黨綱。該黨削減了地方政府領導人和議員的薪水和福利，並減少了議員人數。這項改革策略是該黨發展壯大的主要動力，尤其是在關西地區。該黨希望將其在大阪府及其他地區的成就反映到國家政治舞台上。大阪府知事吉村博文議員呼籲國會議員人數減少10%。

日本維新會

已向國會提交了多項法案，其中包括一項削減國家公務員總人事成本20%的法案，以及一項通過痛苦改革籌集資金用於大規模災害後重建的法案。

該黨將自身活動限制在「閣外協力」範圍內，不會向聯合政府派遣內閣大臣，以與自民黨保持一定的距離。與透過提供內閣部長進行「閣内協力」相比，這種做法更有可能導致聯合政府退出。

報導指出，高市早苗很可能希望透過實施符合日本維新黨「切身之痛改革」的削減措施，來加強與該黨的信任。

