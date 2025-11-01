呼應維新會「切身之痛」改革訴求 高市早苗砍年薪115萬円
[Newtalk新聞] 日本內閣總理大臣高市早苗計劃削減自己和內閣大臣的薪資，呼應執政聯盟夥伴日本維新會提出的「切身之痛改革」訴求。如果削減計畫得以實施，首相每月將損失115萬日圓（約新台幣23萬元），這筆金額相當於國會議員年薪的額外加給。
日本實施議會內閣制，政府內閣首長由國會議員出任。《日本經濟新聞》報導，日本國會議員的月俸是129.4萬日圓（約新台幣25.88萬元）。內閣總理大臣的額外年薪是115.2萬日圓，閣僚的額外年薪則為48.9萬日圓（約新台幣9.78萬元）。
高市早苗在上個月的記者會上曾經強調：「我們將努力修改法律，確保首相和內閣大臣的薪資不會超過其國會議員的年薪。」
除了擔任各行政機構的負責人之外，首相和內閣大臣還要處理國會事務，並進行國內外訪問。他們的工作量被認為比不擔任政府職務的國會議員更為繁重。
內閣官房長官木原稔表示，如果修改法律，內閣總理大臣和部會首長的額外年薪具體削減幅度目前正在考慮中。
報導指出，高市早苗去年參加自民黨總裁選舉時，便已說過：「我將取消包括首相在內的所有內閣大臣的額外薪俸。」
與高市早苗合作的日本維新會，早在還叫做「大阪維新會」的早創時期，便開始奉行「切身之痛改革」的黨綱。該黨削減了地方政府領導人和議員的薪水和福利，並減少了議員人數。這項改革策略是該黨發展壯大的主要動力，尤其是在關西地區。該黨希望將其在大阪府及其他地區的成就反映到國家政治舞台上。大阪府知事吉村博文議員呼籲國會議員人數減少10%。
日本維新會
已向國會提交了多項法案，其中包括一項削減國家公務員總人事成本20%的法案，以及一項通過痛苦改革籌集資金用於大規模災害後重建的法案。
該黨將自身活動限制在「閣外協力」範圍內，不會向聯合政府派遣內閣大臣，以與自民黨保持一定的距離。與透過提供內閣部長進行「閣内協力」相比，這種做法更有可能導致聯合政府退出。
報導指出，高市早苗很可能希望透過實施符合日本維新黨「切身之痛改革」的削減措施，來加強與該黨的信任。
更多Newtalk新聞報導
防治間諜破壞 日本自民黨將要求外國代理人登記
日相會「台灣的總統府資政」APEC場邊高市早苗和林信義相互問候
其他人也在看
未上任先鬧失言風波 藍委苦勸鄭麗文這件事
[NOWnews今日新聞]國民黨新任主席鄭麗文在今（1）日全代會上正式上任，不過，鄭麗文從競選黨主席期間，就被視為是「紅統派」，日前接受「德國之聲」專訪時，更語出驚人稱「蒲亭並不是獨裁者」，引發輿論譁...今日新聞NOWNEWS ・ 15 小時前
林岱樺岡山造勢能量超驚人！黃揚明：綠營初選將好戲連發
有意參選高雄市長的民進黨立委林岱樺，今天晚間在高雄岡山辦造勢晚會，雖然先前表態挺她的正國會大咖都缺席，但支持者熱度不減，現場湧入3萬人。媒體人黃揚明指出，林岱樺透過強大的基層能量證明實力，破解退選耳語，令其他角逐者不敢小覷，綠營高雄市長初選正式開打後，肯定是好戲連發。中天新聞網 ・ 9 小時前
侯友宜、盧秀燕都缺席...... 國民黨全代會地方首長出席稀稀落落
國民黨今日上午召開第22屆第1次全國代表大會，新黨魁鄭麗文正式走馬上任，但藍營執政的地方首長出席狀況卻稀稀落落，只有地主台北市長蔣萬安、嘉義市長黃敏惠、新竹縣長楊文科、台東縣長饒慶鈴與會；對此，鄭麗文在全代會後受訪表示，外界不需要做太多聯想，今天沒有出席的縣市長昨天都已經跟她通過電話，她也能理解這些自由時報 ・ 18 小時前
謝龍介掛看板喊「光復台南」 民調揭南市長「藍綠差距」
台南市 / 綜合報導 台南市長初選熱，國民黨立委謝龍介今(31)日掛出和議員們的首波聯合看板喊話要光復台南，讓台南翻轉變得清新，同黨對手前立委陳以信表示祝福，提到選前各自努力選後會團結合作，至於民進黨兩位選手陳亭妃和林俊憲，依舊是討論度很高，最近民調拿藍綠來PK，分別以陳亭妃、林俊憲和謝龍介組合比較，結果陳亭妃、林俊憲都贏了謝龍介。國民黨立委謝龍介手握拳看起來朝氣滿滿，今日掛出和議員們的首波聯合看板喊話支持者，如果接到電話民調要唯一支持謝龍介，說自己很期待台南翻轉，立法委員(國)謝龍介說：「我們要光復台南市，台南市要清新，民進黨在這裡32年，讓我們大家一起，來讓台南市(改變)，替你打掃乾淨。」前立法委員(國)陳以信說：「(謝龍介掛看板)，表示祝福，選前各自努力，選後團結合作，國民黨一定可以吸引更多，台南中間選民的認同跟支持。」而同黨同志前立法委員陳以信，日前也表態要投入黨內初選，強調把餅做大，對於謝龍介掛看板表示祝福，藍營台南市長初選熱，民進黨有意角逐的立委陳亭妃、林俊憲，討論度也很高。有最新民調，陳亭妃對決謝龍介組合中，陳亭妃獲得52.6%支持，謝龍介24.9%，陳亭妃大勝超過27個百分點，至於林俊憲對決謝龍介的話，林俊憲42.3%，謝龍介37.2%，林俊憲略勝一點，立法委員(國)謝龍介說：「有一些是比較明顯的操作，我們也都給予尊重，整個民調顯示一個現象，就是台南不再是綠營的鐵板一塊。」立法委員(民)陳亭妃說：「相信民調都是參考，亭妃會繼續努力，而且亭妃已經蹲點37區，8年了，會爭取人民對我的認同度。」立法委員(民)林俊憲說：「大家就來競爭吧，我更歡迎跟龍介兄，台南市的藍圖規劃，我們可以來做比較。」針對最新民調，林俊憲以文字回應保持尊重，會繼續爭取市民認同，也和謝龍介下戰帖搶奪市長大位，有意者各自努力，和選民搏感情也拚吸睛，藍綠黨內初選誰過關出戰台南市大家都很關注。 原始連結華視影音 ・ 1 天前
M1戰車連長孫韜奇表現優異 中將老爸在場觀禮竟是他！
陸軍31日舉行裝甲第584旅聯兵三營換裝M1A2T戰車成軍典禮，由總統賴清德主持並登車校閱部隊，象徵台灣裝甲戰力邁入新世代。聯兵三營一位戰車連連長孫韜奇表現優異，更以慷慨激昂的語調丶俐落的動作，成為全場焦點。軍方人士今天指出，孫韜奇受軍人父母影響，自考取陸軍官校開始，就不斷挑戰自我、磨練自己的體能及自由時報 ・ 11 小時前
堅持普丁非獨裁者 鄭麗文：他是一票一票選出來的
[Newtalk新聞] 國民黨新任主席鄭麗文日前接受接受《德國之聲》專訪，談及俄烏戰爭，鄭麗文稱，俄羅斯總統普丁「並不是獨裁者 」，而是民主選出來的領袖。鄭麗文今（31日）下午再重申，俄羅斯在蘇聯解體之後，很快就進行民主化的轉型，民主選舉已經行之多年。 《德國之聲》專訪期間，鄭麗文說道，她認為俄烏戰爭不應該爆發。就《德國之聲》記者談到：「歐洲人已經認清了，今天如果一個戰爭要爆發，當面對的是一個獨裁者的話，能夠決定的是這個獨裁者，而不是其他的民主政權。」鄭麗文則說：「普丁並不是獨裁者，他是民主選出來的領袖。」 《德國之聲》記者質疑說：「普丁不是獨裁者，你這是開啟了一個新的國際理論，你認為普丁…」。鄭麗文則重申，普丁是民主選舉產生。 面對引起於輿論爭議，甚至在接受《德國之聲》專訪期間，與記者辯論交鋒。鄭麗文下午回應，的確，這可能跟熟悉的媒體訪問非常不一樣，很特別也很有趣，但她去接受訪問前，黨內人士就提醒，這個媒體的記者的行事風格比較特殊一點。 鄭麗文接著說，不過，這沒有關係，不管大家的態度是什麼，對他們有什麼樣的成見或誤解，她都希望能有越來越多溝通對話的機會，讓更多的朋友更了解國民黨的主張新頭殼 ・ 1 天前
替林岱樺站台引炸鍋！王義川：不出席造勢
[NOWnews今日新聞]民進黨高雄市長初選白熱化，黨內派系正國會成員日前相繼宣傳民進黨立委林岱樺的造勢晚會，引起外界批評，「正國會」民進黨發言人卓冠廷今（31）日下午向民眾致歉，並收回他的表態，而綠...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
鄭麗文就任黨主席 中國官媒央視罕見採訪國民黨全代會
國民黨今天舉行第22屆全代會，黨主席朱立倫與新任主席鄭麗文進行交接儀式。過去朱立倫時期未有中國媒體採訪全代會，但路線傾中又從涉中國介選疑雲的鄭麗文一上任，竟吸引中國官媒中國中央電視台（央視）、中國新聞社（中新社）等媒體罕見前來採訪。這次國民黨主席選舉有6名候選人，競爭激烈，傳出中國介選疑雲，前中廣董自由時報 ・ 44 分鐘前
賴總統接見醫療奉獻獎得主（1） (圖)
總統賴清德（前右）31日下午在總統府接見第35屆醫療奉獻獎得獎人，逐一握手致意。中央社 ・ 1 天前
習近平穿梭峰會 高市關切台海穩定1／習近平壓軸到場！ 李在明首見習近平氣氛融洽
南韓總統李在明跟中國國家主席習近平，藉由這次APEC峰會首度見面，是否能讓韓中關係緩解，還有待觀察。而習近平在APEC大會上再次提起「維護多邊貿易體制」，以及在場邊會中，見了加拿大總理卡尼都被認為跟美方較量意味濃厚。鏡新聞 ・ 18 小時前
分析／鄭麗文上任黨主席！地方大咖未現身成隱憂 兩岸論述是否轉趨保守待觀察
國民黨全代會今天（1日）盛大登場，鄭麗文風光上任黨主席，成為藍營有史以來第二位女性黨主席。不過，縣市長及地方派系的出席率不高，包括藍營具代表性的台中市長盧秀燕、新北市長侯友宜、桃園市長張善政均未現身，引起黨內擔憂，鄭的號召力首現危機。此外，鄭麗文近日拋出「普丁不是獨裁者」惹議，她今天在全代會上罕見未提兩岸論述，未來對此議題是否將轉趨收斂，成為各界關注焦點。鏡報 ・ 14 小時前
新北左流右新疫苗開打 長者接種熱度比去年增1.3倍
（記者陳志仁／新北報導）新北市「左流右新」疫苗接種活動自10月1日開打至今已逾一個月，65歲以上長者接種流感及 […]引新聞 ・ 1 天前
鄭麗文接任國民黨主席 盼全黨成獅群、把最壞時代變最好時代
國民黨主席鄭麗文今天（1日）上任，她表示，國民黨有信心展現空前團結力量，向人民許諾，絕對會是捍衛民主自由、重新創造經濟奇蹟、開創百年兩岸和平，帶領台灣的最重要政黨；要讓國民黨從「羊群」變成「獅群」，國民黨要把最壞的時代變成最好的時代，國民黨還要繼續轉型變強，吸引所有的人才與年輕人的投入與認同。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 19 小時前
民眾公費接種流感及新冠疫苗 今起開放50歲以上族群
民眾公費接種流感及新冠疫苗， 11 月 1 日起，進一步開放 50 歲至64歲無高風險慢性病成人。疾病管制署1日表示，設置社區接種站，方便民眾依照自己生活的節奏安排或陪伴家中老小就近接種，是疾管署相當重視的接種措施，因此今年持續與全聯及各縣市衛生局公益合作，攜手於全聯、大全聯指定門市設置疫苗接種站。中時財經即時 ・ 12 小時前
退選還甩鍋？溫朗東震撼吐心聲 詹江村狠酸
[NOWnews今日新聞]親綠名嘴溫朗東近期傳出可能投入台北市議員選舉，過去私生活爭議也再浮上檯面，藍營數度指稱他是「法院認證的吃草、拉屎逃兵哥」，而他昨（30）日也在晚間宣布，這段時間籌備選舉，受到...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
賴：堅決反侵略、反推進統一
川習會後不到24小時，賴清德總統10月31日出席國軍M1A2T「地表最強戰車」成軍典禮，讚揚國防實力更上一層樓，並重申只有實力才能帶來真和平，堅決反併吞、反侵略、反對推進統一、反對一國兩制。在野立委呼籲，三軍統帥發言不宜過火，面對軍備較強的大陸，應以智慧溝通，而非憑藉武力抗衡。中時新聞網 ・ 1 天前
台美關稅談判突破？ 鄭麗君「APEC後」進展
台美關稅談判持續進行中，行政院副院長鄭麗君表示，在10月初第五輪實體磋商後，預計APEC後雙方將繼續溝通，有共識後就可進入總結會商，達成台美貿易協議，不過受影響的傳產感嘆「很焦慮」。TVBS新聞網 ・ 1 天前
今日起 50歲以上民眾公費接種流感、新冠疫苗
疾病管制署今天（1日）宣布，11月1日起開放50歲到64歲無高風險慢性病成人接種流感疫苗及新冠疫苗。今（2025）年全國約有4400餘家接種合約院所，共同提供公費疫苗接種。疾管署長羅一鈞表示，民眾可先透過各地方政府衛生局官網、疾管署「流感新冠疫苗及流感藥劑地圖」、疾管家或1922防疫諮詢專線查詢鄰近自由時報 ・ 18 小時前
「左流右新」第二階段 今起開放接種
今(114)年公費流感疫苗及新冠LP.8.1 疫苗於11月1日起開始第二階段接種，第二階段施打對象為50至64歲無高風險慢性病成人。宜蘭縣目前有87家合約院所可提供流感疫苗接種服務，62家合約院所可提供新冠LP.8.1疫苗接種服務；宜蘭縣府衛生局11月份亦持續安排校園集中接種服務，而各鄉(鎮、市)衛生所11月份亦已安排97場次社區接種及26所校園接種場次來提供服務。依據衛福部疾病管制署統計，今年公費流感疫苗接種人數約為去年同期的1.2至1.3倍。回顧過去5年接種量，今年10月有望超越，成為接種最踴躍的一年。隨著流感疫情與低溫，民眾對疫苗的需求明顯提升，宜蘭縣公費流感疫苗已採購13萬劑，自10月1日開打後，截至10月底已接種8萬多劑，使用率超過6成，10月底由中央再增撥4,070劑，預估12月前疫苗將用罄。宜縣府衛生局長徐迺維表示，宜蘭縣近半個月來天候不佳，間接影響疫苗施打率;呼籲符合公費流感及新冠疫苗資格且尚未接種的民眾，尤其是65歲以上長者、幼童、學生、醫護人員及高風險族群等11類對象，要把握時機，請攜帶健保卡儘速前往合約醫療院所接種疫苗。宜縣府衛生局亦提醒接，種完疫苗後，仍請保持手台灣好新聞 ・ 1 天前
謝龍介肯定鄭麗文論述能力 陳以信讚黨代表拉百人入黨有遠見
鄭麗文1日就任國民黨主席，國民黨台南市長參選人謝龍介、陳以信都到場參加，謝龍介提及鄭的論述能力一流，有助傳達國民黨的理念方向。陳以信期待她以公平公開公正態度決定未來台南市長初選。國民黨台南市議員蔡育輝直言，只要她在2026年、2028年打敗賴清德總統的民進黨政府，可直接奠定國民黨主席的歷史地位。中時新聞網 ・ 15 小時前