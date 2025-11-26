總統賴清德。(劉祐龍攝影)

呼應美日 賴清德投書美媒說明強化台灣國防

總統賴清德以〈我將提升國防預算以捍衛我們的民主〉為題，投書美國《華盛頓郵報》，美東時間25日刊出。賴總統在文中宣布，政府將提出史無前例的 400 億美元國防特別預算案（約新台幣1.25兆元），以強化台灣防衛能力，深化與理念相近國家的合作，並全面提升印太區域的嚇阻力量。





賴總統指出，自1979年《台灣關係法》與雷根總統的「六項保證」以來，台美在維護台海和平上建立堅實基礎。他強調，在中國前所未見的軍事擴張與區域挑釁升溫下，和平的脆弱性愈加明顯，而「實力帶來和平」將持續是台美共同信念。

賴清德表示，台灣近年國防預算已大幅成長，明年預計達GDP 3.3%，並承諾2030年前提升至GDP 5%，成為台灣史上最大規模軍事投資。未來的 400 億美元特別預算除了涵蓋重大對美軍購案，也將集中強化非對稱戰力，讓北京增添戰略成本與風險。





他同時宣示，台灣將加速建構「台灣之盾」，發展分層防空系統，搭配AI與無人化平台，打造更全面的防衛網絡。此外，他強調全社會防衛的重要性，將持續提升政府、軍隊與公民團體的協調能力，以因應人為與自然災害。





面對國際安全挑戰，賴總統強調將深化與美日、歐洲、韓國、紐澳及G7等民主夥伴的合作，擴展海事、資安與韌性領域交流，強化印太嚇阻架構。賴清德重申，在維護現狀的前提下，將以穩健果決的行動捍衛主權，也將持續尋求兩岸透過對話化解分歧。