呼應谷立言演講「自由並非平白得來的」 賴清德：懇請在野不要再擋國防特別預算

中國國民黨與台灣民眾黨今（23）日又一次攜手，挾人數優勢，在立法院院會封殺以8年期、總額達1.25兆元的國防特別預算條例草案。而美國在台協會（AIT）處長谷立言，於22日在國防安全研究院演講上，提及「自由並非平白得來的。美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」被外界視為美國再一次表態支持台灣提出國防特別預算條例草案的。對相關議題，賴清德總統今（23）日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」致詞時也呼應谷立言的演講內容，懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審，讓國軍能夠站在第一線保家衛國。

AIT處長谷立言於22日在國防安全研究院演講上，表示「美國會堅定不移地與盟友及夥伴並肩而立，守護他們的自由、促進他們的安全。然而，自由並非平白得來的。美國能幫助朋友的程度，終究取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。」

呼應谷立言的演講內容，賴清德總統今（23）日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」致詞時，表示『自由不是免費的』是一句美國的俗諺，也刻在華盛頓特區的韓戰老兵紀念碑上，象徵自由的得來必須付出代價。」賴清德亦表示當危機來臨時，犧牲往往無可避免，這也是美國人民對軍人保家衛國、犧牲奉獻所表達的最高敬意。

賴清德指出，台灣正面臨來自中國的嚴峻威脅，必須全力支持國軍。正所謂「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最實質、最有力的支持，也是愛護國家最具體的表現。

賴清德也懇請在野黨不要再阻擋，應讓國防特別預算儘速完成審議「讓國軍能夠站在第一線，毫無畏懼地保家衛國。」

