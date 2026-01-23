呼應谷立言！徐國勇籲藍白做忠誠在野黨

▲徐國勇呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委。（圖／記者陳佩君攝，2026.01.23）

[NOWnews今日新聞] 1.25兆元國防特別預算條例卡關，美國在台協會（AIT）處長谷立言昨表示，美國致力於在第一島鏈的任何地方阻止侵略，但自由不是免費。對此，民進黨秘書長徐國勇今（23）日受訪表示，自由當然不是免費的，台灣的自由也不是免費，有實力才是真正保護和平，呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委。

徐國勇上午陪同總統賴清德出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，會前受訪時表示，簡單和大家談個小歷史，在二次大戰前，張伯倫去跟希特勒簽了一紙協議，以為這樣就和平了，結果沒用，照樣發生二次大戰；中共跟西藏簽了和平協議，照樣被併吞。

廣告 廣告

徐國勇提到，實力才是真正保護和平、真正達到和平的一個目的，「你要具有實力，這才是真正最重要的」，也就是說要備戰才能避戰，那備戰當然要有實力，當然要買武器，軍人人力也要夠，所以政府把當兵的年限，恢復到原來的一年役期，讓國軍能夠更加地強壯、讓武器更加地精良。

徐國勇說，如同谷立言而言，自由當然不是免費的，「請問台灣的自由是免費的嗎？當然不是」，從蔣介石、蔣經國的集權、獨裁，有多少人被他們槍斃了？這也是用生命換來的。

徐國勇提到，民進黨當時在打破強權、打破威權的時候，有多少人被關？「美麗島事件有多少人被關？難道這都是免費的嗎？這都是用生命、用自由換來的」。

徐國勇強調，用生命、自由換來的自由民主、保護人權的這個國家，「當然要編相關的國防預算，來繼續維持我們的民主自由、保障我們的人權」，且1.25兆元預算並非一年，而是分八年，其實是非常值得的。

「呼籲在野黨，要做一個忠誠的在野黨！」徐國勇強調，忠誠兩個字，也就是以國家利益為最高的目標，政黨可以不一樣，但國家是同一個，他再次強調，要當一個忠誠的在野黨，請趕快讓國防預算、相關預算趕快付委，趕快來討論，若有理由，當然可以刪。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

台灣零件現身俄軍武器？賴清德承諾澤倫斯基這事、祈求上帝保佑

谷立言喊自由不是免費 賴清德要藍白別再擋預算：一定要支持國軍

谷立言喊自由不是免費 總統府籲藍白盡快審預算「別內耗」