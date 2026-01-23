呼應谷立言「自由不是免費的」 賴清德：請在野黨不要再擋國防特別預算

賴清德請在野黨不要再擋國防特別條例。 圖：高逸帆／攝

[Newtalk新聞] 賴政府提出8年1.25兆國防特別條例，不過仍遭在野黨阻擋無法付委。美國在台協會（AIT）處長谷立言支持該筆國防預算，並說「自由不是免費的」。對此，總統賴清德今（23）日也說，「自由不是免費的」，敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

谷立言昨說，「自由不是免費的」，美國能幫助朋友的程度，終究取決於對方願意為幫助自己付出多少努力。他說，正如川普的「國家安全戰略」所言，美國將致力維持足夠的軍事能力，確保能在第一島鏈任何地方遏止侵略；不過，「國家安全戰略」也同時強調，美國不能、也不該獨自承擔這樣的責任。該文件呼籲夥伴增加國防投資，而且重要的是要投資能夠嚇阻侵略的能力。

賴清德今上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」，並受訪表示，自由不是免費的，「 Freedom Is Not Free」 是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上。他說，這是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

賴清德指出，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現。他敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

民進黨秘書長徐國勇則說，二次大戰英國前首相張伯倫和納粹黨領袖希特勒簽一紙協約，以為這樣就和平了，結果沒用；中共和西藏簽了和平協議，也沒用，照樣被併吞、發生二次大戰。因此，他說，實力才是真正保護和平，真正達到和平的目的。

徐國勇指出，要具有實力才是最重要的，也就是要備戰才能避戰，要備戰當然要買武器，包括軍人人力也要足夠，因此恢復當兵役期一年，讓我國軍更加強壯，讓我武器更加精良。他說，谷立言講自由當然不是免費的，台灣的自由當然也不是免費的

徐國勇表示，從兩蔣的獨裁至今有多少人槍斃？這也是用生命換來的，民進黨當年在打破強權威權，有多少人被關，美麗島事件有多少人被關，難道這是免費的？這都是用生命換來的。他說，用生命自由換來的自由民主，保護人權國家的台灣，當然要編國防預算，繼續維持民主自由，保障人權，而且1.25兆不是一年，而是八年，是非常值得的。

徐國勇呼籲，在野黨要做一個忠誠在野黨，忠誠兩字，就是以國家利益為最高目標，政黨可以不同，但國家是同一個，盡快讓總預算及國防預算付委討論，盡速通過，對國家的進步都是好事。

