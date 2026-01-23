呼應谷立言「自由不是免費」 總統盼在野黨不要再擋國防特別預算

美國在台協會(AIT)處長谷立言指「自由不是免費」，美國只能在盟友自助的前提下幫助，呼籲夥伴加大國防投資，遏止區域侵略。賴清德總統今天(23日)對此表示，台灣面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，通過國防特別預算就是對國軍最好的支持，他敬請在野黨「不要再擋了」，儘速讓國防特別預算審議完畢，才能讓國軍毫無畏懼的站在第一線保家衛國。

政府提出8年新台幣1.25兆元的國防特別預算條例仍在立法院卡關，無法付委審查，美國在台協會(AIT)處長谷立言22日在國防安全研究院「強化國防投資與國家整體發展」座談發表演說時表示，自由不是免費(freedom is not free)，美國不能也不應獨自承擔這一重擔，美國只能在朋友們自主的程度內提供協助，他並呼籲夥伴加大國防投資，遏止區域侵略。

廣告 廣告

賴清德總統23日出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」前接受媒體訪問。他表示，「自由不是免費的」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

總統說，台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，他呼籲在野黨不要再阻擋國防特別預算條例，才能讓國軍保家衛國。總統說：『(原音)有道是「工欲善其事，必先利其器」，支持國防，通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算儘速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。』

民進黨秘書長徐國勇陪同總統出席電器展活動受訪時也指出，自由當然不是免費的，台灣的自由也不是免費的，從蔣中正、蔣經國的集權、獨裁，有多少人被他們槍斃？美麗島事件有多人被關？這些都是用生命換來的。

徐國勇說，用生命、自由換來的自由民主、台灣，當然要編相關的國防預算來繼續維持民主自由，保障人權，有實力才能真正保護和平、達到和平的目的。徐國勇強調，備戰才能避戰，要備戰就必須要購買武器，1.25兆元國防預算並非1年，而是分8年，其實非常值得，他呼籲在野黨要做忠誠的在野黨，讓國防相關預算盡快付委。