呼應谷立言「自由不是免費」！賴清德喊話在野黨：別再擋國防預算

行政院提出1.25兆元「強化防衛韌性及不對稱戰力計畫採購特別條例」因在野杯葛，至今無法付委審查，美國在台協會處長谷立言22日喊話「自由不是免費的」，強調美國能幫多少取決於他們願意為幫助自己付出多少努力。對此，總統賴清德今喊話在野黨，不要再擋國防特別預算，請盡速審議完畢支持國軍。

賴清德今喊話在野黨，不要再擋國防特別預算，請盡速審議完畢支持國軍。（圖/中天新聞）

賴清德今天（23日）上午出席「2026電器空調影音年終購物展開幕典禮」。他於活動前接受媒體聯訪，被問到對谷立言發言看法時表示，「自由不是免費的（Freedom Is Not Free）」是美國一句俗諺，就刻在華盛頓特區韓戰老兵紀念碑上，是用來表示當危機來臨的時候，一定會有所犧牲，也是美國人民對於美國軍隊、美國國軍保家衛國、犧牲奉獻的尊敬。

谷立言22日表示，自由不是免費，希望夥伴擴大國防投資，遏止區域侵略。（圖/美國在台協會AIT提供）

賴清德強調，「台灣現在面臨中國的威脅，一定要大力支持國軍，有道是『工欲善其事，必先利其器』，支持國防、通過國防特別預算，就是對國軍最好的支持，也是愛護國家最好的表現」。

賴清德最後喊話，因此敬請在野黨不要再擋了，應該讓國防特別預算盡速審議完畢，讓國軍能夠站在第一線毫無畏懼的保家衛國。

