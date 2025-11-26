呼應賴清德提高國防預算 德國駐台代表：執政在野團結修憲滿足國防需求

德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）呼應提升國防預算的重要性。 圖：翻攝自德國在台協會臉書

[Newtalk新聞] 總統賴清德表示，我國政府將於近期提出400億美元（約新台幣1.25兆元）國防特別預算案。對此，德國在台協會處長狄嘉信（Karsten Tietz）今（26）日也呼應國防預算議題，並說，德國已經把國防預算提高到佔GDP的5％，必須讓自己有能力保衛國家，以便不需要真的上戰場。他也說，德國政府與在野黨團結一起修改憲法，使德國能夠滿足國防需求。

狄嘉信透過臉書錄製影片表示，最近他收到很多關於德國國防預算的問題，他並告訴大家，德國已經把國防預算提高到佔GDP的5％。至於為什麼要做？他則解釋，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭讓德國意識到，「不幸地，戰爭又回到歐洲」，且俄羅斯的獨裁者已經明確表示，烏克蘭並不是其最終目標，所以必須讓自己有能力保衛國家，以便不需要真的上戰場。

談及如何做到？狄嘉信則說，德國國會修改了憲法，以提高債務上限，也就是德國政府與在野黨團結在一起，把國家利益置於政黨利益之上，共同修改了憲法，使德國能夠滿足國防需求。

美國聯邦參院軍委會主席維克（Roger Wicker）指出，賴總統宣布新的國防特別預算，再次展現台灣在自我防衛上的決心與承諾。他說，這項國防支出的提升，顯示台灣是一個意志堅定、且有能力也願意分擔區域內嚇阻侵略責任的夥伴。

維克表示，「我們鼓勵台灣立法院的同仁與賴政府跨黨派合作，加速完成這項特別預算的立法。這麼做能展現，在攸關台灣國防的緊急需求上，各方都能擱置政治歧見、共同面對。」

美國聯邦參院外委會成員史考特（Rick Scott）表示，很高興看到美國緊密的盟友台灣今天宣布國防特別預算。他說，這清楚展現台灣願意承擔自身責任、投入國防建設的決心，並與美國持續深化在區域內的合作關係。

