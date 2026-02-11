呼應賴清德！民眾黨團表態同意1.25兆軍購條例付委 喊話國防部準備專案報告

民眾黨立法院黨團召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會。陳祖傑攝



行政院提出1.25兆元預算的「強化防衛韌性及不對稱戰力特別條例草案」，在程序委員會多次被藍白聯手阻擋，目前尚未付委審查，不過民眾黨團今（2/11）天表態，新會期同意政院版可以付委，在委員會併案監督、審查，並喊話國防部好好準備專案報告，千萬不要延宕國防補強。

總統賴清德今天上午主持「國家安全不能等！支持國防採購特別條例」記者會，呼籲藍白支持政院版國防特別條例付委審查，民眾黨團隨後召開「國安不打迷糊仗 ，軍購交付不能拖」記者會，總召陳清龍說，民眾黨版的國防特別條例在1月30日就已經付委，賴清德說希望國防特別條例可以列入最優先法案，民眾黨團表達贊成。

陳清龍強調，民眾黨團同意政院版國防特別條例付委，讓各個版本在委員會併案監督、審查。

至於把院版軍購條例付委審查是否經過民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲同意？陳清龍未正面回應，僅表示民眾黨支持國防安全，有自己的草案版本，也同意行政院版一起併案審查。

對於藍白會不會共推國防特別條例，陳清龍說，國民黨版本還沒有送進程序委員會，所以不予評論；副總召王安祥說，民眾黨團的特別條例版本是暫定金額，若有新的項目、調整，或美方公告調整，都願意調整，這是草案，還有很多討論空間。

