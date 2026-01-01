呼應賴總統元旦談話 綠委喊話在野黨別再把杯葛當政績

民進黨立院黨團書記長陳培瑜。（本報資料照片）

賴清德總統今元旦談話提到，台灣要更安全、更繁榮，也要更照顧人民、讓社會更團結。民進黨團書記長陳培瑜今表示，能不能做到，很大一塊就看立法院在預算和立法上的支持。呼籲在野黨，別再把杯葛當成政績。

陳培瑜今臉書指出，新的一年，希望2025的立法院藍白黨團的「一直卡、一直拖、一直吵」的狀態，不要再一路延到2026。

她說，國防跟全社會防衛韌性要不要推？國安法制要不要補起來？社會安全網、長照、育兒支持、青年居住壓力要不要做？這些都不是抽象的大方向，這是每個家庭每天在煩惱的現實。

她表示，在野黨要監督，執政團隊接受、也尊重；可是藍白不能只會「擋」。擋預算、擋法案、擋到最後，受傷的是人民的生活，是孩子的未來，是台灣的整體安全感。

陳指出，要反對可以，但請提出替代方案。要質疑可以，但請用事實跟專業。不要一邊喊「顧民生」，一邊把民生政策卡住；一邊喊「要和平」，一邊讓台灣的安全防線變的更脆弱。新的一年，可以監督，但不要讓人民買單。把該過的過一過、把該做的做一做，這才是人民要看到的「新局」。

