總統賴清德11月16日下午出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」時表示，政府今年為公立機構醫療人員調高「專業加給」加薪約5%。對此，新光醫院今（5）日宣布，明（2026）年1月1日起調升全體員工薪資，每月加薪1800元，平均調薪3.5%，預計每年增加1億元人事支出，當「領頭羊」呼應賴總統的倡議。





新光醫院表示，院內全體員工薪資自2024年2月起陸續調升，至明年1月累計調薪幅度超過14%；輪值三班護理人員部分，自2023年11月至明年1月累計調薪幅度超過25%，新進輪值三班護理人員薪資從51,000元/月調升為52,800元/月，新進護理人到職第一個月核發簽約獎金7萬元，加上留任獎金及單位績效獎金，白班護理人員薪資平均將可達65,100元，此外提供4年免費住宿等福利措施，盼透過努力提高薪資與福利，吸引更多醫護人才投入。

快新聞／呼應賴總統！新光醫院當領頭羊 宣布明年全院加薪1800元

總統賴清德11月16日下午出席「台大醫院健康台灣深耕論壇」。（資料照／取自Flickr；作者總統府）

賴總統11月間喊話醫療機構加薪，衛福部長石崇良日前在媒體採訪指出，衛福部擬保障新進醫護起薪，護理師護士公會全聯會也聲援認為，這是醫護人力永續關鍵的一步，護理人力不是短缺、是被耗損，改善起薪才能留住人才。

新光醫院副院長洪子仁也力挺改革，新光醫院率先於明年1月再加薪，新進人員有起薪保障，落實醫療人力永續，也盼政府持續投資醫療、加強醫療機構財務韌性，公私協力扭轉醫療職場困境。

洪子仁說明，自COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情結束隔年、2023年出現醫護出走、醫院關床潮，當時新光醫院病床降載關床數91床，經過院方努力及吳董事長的支持，提高員工薪資與福利，截至今年9月新光醫院病房全開並無降載關床。

他強調，調薪為基本盤，也就是說，對於護理人員而言，除了調薪，友善工作職場也相當重要，符合護病比的運作，同時透過AI等科技設法降低護理人員的行政工作，讓護理人員願意投入護理職場，能在一個安全、值得留下、看得到未來的工作場域發展。

賴總統11月16日指出，政府今年為公立機構醫療人員調高「專業加給」，約加薪5%，加上今年軍公教一律加薪3%；而3%加上專業加給5%，今年公立醫療機構的同仁整體加薪幅度約8%。





