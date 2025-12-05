呼應賴總統 新光、長庚等醫院紛喊加薪

（中央社記者沈佩瑤、曾以寧台北5日電）回應總統賴清德喊話，各大醫院紛紛祭出加薪，搶留醫護人才。新光醫院平均調薪幅度3.5%，長庚調幅高於往年，北醫體系連2年調薪，馬偕除加薪外，還加發聖誕節禮金等。

台灣醫護人力吃緊，賴總統11月出席健康台灣深耕論壇時喊話，醫療機構經營者應替醫事人員加薪，全力改善醫事人員的待遇和工作環境。

衛生福利部長石崇良日前接受中央社專訪時也拋醫護加薪構想，在公務預算挹注健保財務之下，擬透過修改健保特約管理辦法，讓新進醫護起薪不能只有最低工資，而是要最低工資的倍數，但他也強調須各界討論。

新光醫院副院長洪子仁今天在2025台灣醫療科技展表示，要力挺改革，政府承諾的健保點值每點0.95已達成，身為醫療機構管理階層也來兌現承諾。

洪子仁說，新光醫院率先於明年1月再加薪，全體員工薪資調升新台幣1800元，隨著薪資高低幅度不同，平均幅度在3.5%；不用比例調升，是希望讓基層有感，而不是讓高薪者更高薪，該措施預計每年增加1億元人事支出。

另外，針對石崇良的構想，洪子仁直言反對「一刀切」，因為不同層級與不同區域醫院任務、工作量皆不同，薪資不應齊頭式平等，如果要透過法規規範，必須「訂得很細」，這不是一個好的方法；建議由醫院同儕自律，有醫院帶頭加薪，形成良性競爭與循環。

不讓新光醫院專美於前，長庚醫院行政中心執行長游進邦告訴中央社記者，長庚每年7月都會進行例行調薪，調幅約3%到4%，且今年因應整體醫事人員人力不足，調幅較往年高，明年部分則尚未擬案。

北醫體系表示，113、114年已分別實施全體員工4%與3%的調薪措施，並同步提升護理人員績效獎金與留任獎金；後續年度的薪資與福利方案，仍在研議中，將持續就員工薪資福利進行滾動式調整。

馬偕紀念醫院在11月9日舉辦145週年院慶運動會暨家庭日時現場公布，為體恤所有辛苦的馬偕人，今年12月發放聖誕節禮金3000元、特別獎勵金4萬5000元，明年1月實施全面調薪3.5%，這也是馬偕連續3年調薪，總調薪幅度達10.6%。（編輯：吳素柔）1141205