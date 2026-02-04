呼應鄭麗文！李貞秀稱「中華民國國民就是中國人」：不然叫什麼？

國民黨主席鄭麗文多次表明「我是中國人」的立場，新上任的中配民眾黨立委李貞秀今（4日）稱，中國人就是「中華民國國民」，而她個人就是堂堂正正的中華民國公民。（圖／李智為攝）

國民黨主席鄭麗文多次表明「我是中國人」的立場，新上任的中配民眾黨立委李貞秀今（4日）稱，中國人就是「中華民國國民」，而她個人就是堂堂正正的中華民國公民。

李貞秀今說，鄭麗文所說的「中國人」，一定是台灣人所認知的「中華民國國民」，中華民國國民不叫中國人嗎？不然叫什麼？

李貞秀表示，這要看鄭麗文如何解釋，但她個人就是堂堂正正的中華民國公民。

媒體也追問，李貞秀稱從未拿過中國護照，那當初是怎麼來台的？李貞秀說，兩岸之間從來都不需要護照，大陸人民來到台灣用的是出入台灣通行證。

廣告 廣告

李貞秀說明，所有中配在沒有取得定居資格前，往來台灣都是經過香港，並使用出入台灣通行證，也要在一定時間內回到中國。最後取得台灣定居資格後，中國公安部門所發出的入台證就已經是入台的唯一途徑，回到中國都要拿台胞證，現在朋友也都叫她台胞。



回到原文

更多鏡報報導

遭綠委質疑「離婚已非中配」 李貞秀：每段婚姻都有難處

中配李貞秀自陳「赴對岸放棄國籍遭拒」 內政部緊咬：證明仍具中國籍

中配立委李貞秀喊「愛台灣」卻未放棄國籍 陳金德：中選會應收回當選證書

56歲葉全真「喪偶」震撼狀態曝光！精神恍惚狂刷石頭 遭「亡夫」三兒子上門討遺產