呼應馬克宏主張與俄對話 梅洛尼籲歐洲推派特使

（中央社羅馬9日綜合外電報導）義大利總理梅洛尼（ Giorgia Meloni）今天呼籲歐洲指派一名特使與俄羅斯展開對話，避免因歐洲內部人人一把號而拖累俄烏和平進程。

政治新聞網POLITICO報導，梅洛尼表示，她同意法國總統馬克宏上月呼籲與克里姆林宮重啟對話的看法。莫斯科事後回應稱，俄羅斯總統普丁表態願與馬克宏對話。

梅洛尼今天在羅馬舉行的記者會上說：「我認為，現在是歐洲該與俄羅斯對話的時候了。如歐洲只與戰場其中一方溝通，我擔心得出的效果將相當有限。」

她特別提醒，歐洲作法需協同一致，否則「可能反過來幫到普丁」。

梅洛尼指出，自從圍繞俄烏停火的談判展開以來，「已出現太多不同聲音，這也是何以我一向主張，應該就烏克蘭議題指派一名歐洲特使」。

俄烏戰爭將屆滿4年，圍繞結束戰爭的和平談判在美國總統川普重返白宮後明顯加速，但俄羅斯與歐、烏間的立場差距仍大。

梅洛尼強調，義大利不會跟隨英、法腳步向烏克蘭派遣部隊，以確保和平協議不破局。她認為若烏克蘭與西方簽署仿照北約第5條集體防衛條款的協議，就沒有必要向烏克蘭派兵，而且相較俄國軍力規模，派出少量外國部隊根本不足以形成真正嚇阻力量。

英國「衛報」報導，德國總理梅爾茨（Friedrich Merz ）8日表示，鑒於俄羅斯目前的立場，實現停火「仍然相當遙遠」。

梅爾茨說：「順序必須是：先停火，接著為烏克蘭提供安全保障，才能與俄羅斯達成一項長期協議。然而這一切都不可能在沒有俄羅斯同意的情況下實現，從這點看我們恐怕（距離和平）還差得很遠。」（編譯：陳亦偉）1150110