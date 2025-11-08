呼應COP30 我2035年要減碳38％
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，環境部長彭啟明昨（7）日表示，我國雖非氣候公約締約方，仍自主遵循國際規範推出「2035年國家自定貢獻（NDC3.0）」為減碳38％±2％。，此目標在亞洲僅次於日本。
環境部規劃，台灣NDC3.0是以2005年為基準，設定2035年減碳38±2%。彭啟明形容這是「登月型的計畫」，極具挑戰，但透過政府、企業與民間協力，有機會一步步落實。
雖然台灣提出具體行動，展現參與國際氣候合作，不過，彭啟明也感嘆，「我是全球唯一沒有受邀參與聯合國氣候會議的現任環境部長」。他說，自己在未出任公職前，曾連續11次參與COP，但自去年出任環境部長後，因台灣非締約國，無法受邀出席正式會議。
今年COP30以「全球共作（Global Mutirão）」為題，強調跨層級、跨部門共同推動《巴黎協定》的全面落實，聚焦各國提出新一輪國家自定貢獻(NDCs)，依據「全球盤點」結果研議後續行動與支援機制。
環境部指出，今年COP 30前應提交2035年NDC，即NDC3.0，截至11月6日，共計72個締約方提交NDC3.0，累計約占全球排放量約62%。
彭啟明表示，我國雖非氣候公約締約方，但仍自主遵循《巴黎協定》及COP28決議。跨部會團隊於過去一年共同完成台灣總體減碳行動計畫，並於2025年1月向總統府「國家氣候變遷對策委員會」提報NDC3.0（beta版），以2005年為基準，設定國家溫室氣體排放量「2030年減量28%±2%；2032年減量32%±2%；2035年減量38%±2%」，並提出20項旗艦減碳行動及6大制度創新。
環境部公布的核定版NDC3.0，內容涵蓋十大面向，包括：公平企圖心、台灣內國法化制度及氣候治理、能源轉型智慧綠能戰略、數位與綠色產業雙軸轉型、綠色金融與碳定價、淨零永續綠生活與社區驅動、公正轉型與綠領人才、國際合作、氣候變遷調適、人權、性平、兒童及少年。
