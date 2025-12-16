呼籲國人注意「暗黑打工」 駐日本代表處：切勿涉入詐騙

駐日本代表處今（16）日透過新聞稿發出提醒指出，自今年（114年）起，代表處頻繁接獲日本各地警署及檢察官通報，涉及國人赴日旅遊期間因涉入詐騙案件而遭逮捕的情形明顯增加，無論案件數量或涉案人數，均較往年大幅攀升，犯罪手法亦呈現多樣化與組織化趨勢。

代表處說明，近期案件中，詐騙集團多透過社群媒體或不法仲介，以「招待免費旅遊」、「輕鬆打工賺外快」、「快速致富免經驗」或「簡單跑腿取貨」等話術吸引國人，並以高額報酬、代為償還貸款或卡債作為誘因，誘使民眾赴日配合犯案。

另有詐騙手法假冒警察、出入國在留管理機關、稅務或金融機構人員，謊稱貨品遭海關扣留、帳戶被凍結、涉及洗錢或逃漏稅等情事，要求被害人匯款、交付現金或提款卡，甚至以購買黃金作為所謂「擔保」。受害者在嫌犯威逼利誘與時間壓力下，往往因恐懼或慌亂而一再受騙。

代表處也指出，除部分民眾誤信網路訊息、在不知情下觸法外，近期亦出現多起嫌犯事前即清楚知悉打工內容仍選擇配合犯案，事後辯稱「以為沒什麼大不了」，顯示對法律與道德界線的嚴重輕忽。此外，不少涉案者出國前未向家屬說明實際行程或目的地，甚至謊稱前往其他國家旅遊，落網後遭家屬通報失聯，反而增加駐外館處協助與聯繫的困難，部分情況甚至被誤認為詐騙案件。

駐日本代表處強調，國人若在日本因犯罪遭逮捕，將立即失去人身自由，若檢察官依案情宣布「禁見」，當事人將無法與外界聯繫。後續調查、起訴與審判程序往往曠日廢時，入獄後亦可能面臨語言不通與生活適應等問題。即便最終獲判不起訴或緩刑，仍可能被列入日本及其他友好國家的入境黑名單，影響數年甚至終身出入境權益。

對此，代表處呼籲國人務必提高警覺，事前審慎評估工作內容與待遇是否合理，對求職或打工廣告若有疑慮，應詳查公司背景資訊，並可撥打警政署165防詐騙諮詢專線，或向警察機關求證，切勿輕信片面說詞。同時，護照、身分證、健保卡、信用卡或提款卡、在留卡及存摺等重要證件，切勿交付陌生人，即便是影本亦不應隨意提供，也不可草率簽署授權書、委託書或其他契約。

代表處並提醒，國人出國旅遊應遵守當地法律，勿因貪圖小利而鋌而走險，以免身陷海外牢獄。若懷疑自身可能遭遇詐騙，應保持冷靜，儘量保存語音紀錄、對話截圖或匯款單據，並盡速向國內或日本警方報案。



駐日本代表處最後再次呼籲，無論平時或赴日旅遊期間，皆應隨時提高警覺，切莫輕信陌生人的不實說法，期盼每位國人都能平安出國、順利返家，同時也嚴正提醒，切勿存心來日從事詐欺或搶劫等不法行為，以免自毀前途、身陷囹圄。



