呼籲國防特別預算盡速通過 賴清德：國際友人、國內民意都支持

總統賴清德。（總統府提供）

立法院遲未排審國防特別預算，賴清德總統今天表示，近年來，政府陸續籌獲各項先進裝備，如海馬士火箭、陸劍二飛彈、以及未來即將獲得的M109A7自走砲等。象徵著自製先進武器、與台美合作的決心。在國際友人、國內民意都支持國防特別預算時，我們必須要全力讓它盡速審議、盡速通過。

賴清德今天前往台南主持「陸軍砲兵訓練指揮部落成啟用典禮」，隨後透過臉書表示，台南「永康砲校遷建關廟」在地方上已經討論、推動逾30年，他今天主持砲訓部關廟營區的啟用典禮，內心滿是感動。這個計劃，也是一個共贏的計劃。

他說，第一個贏家，是永康區的發展，隨著人口成長、市區擴大，砲校位處繁華的永康區中心，讓戰訓本務、營區交通日益不便。隨著砲校搬遷，不僅有利國防，原校地釋出也會讓永康更加繁榮。未來，永康砲校將會成為創意設計園區，包含行政與社福機構、科技及生活園區，也有已落成的台南市總圖、以及超過15公頃的砲校紀念公園。讓永康擁有台南最大的圖書館與公園，持續發展。

此外，兼顧並提升戰訓本務，是砲校遷移的原則。所以，賴清德表示，第二個贏家肯定是國防部與國軍官士兵同仁。關廟營區是近年少見、在都會廊帶旁全新新建的營區、占地更廣、設施更齊全；不論是行政、教學或室內外的訓練區，還有我們官士兵的宿舍區，都非常的好，可以提供我們日益要求的戰訓需求，讓國軍實力更提升。

他強調，砲兵是戰爭中不可或缺的重要兵種。近年來，政府陸續為砲兵籌獲各項先進裝備，如海馬士火箭、陸劍二飛彈、以及未來即將獲得的M109A7自走砲等。這些先進武器，象徵著自製先進武器、與台美合作的決心，也將進一步提升國軍的戰力，使我們更有信心維持台海現狀、守護區域的和平穩定。

除此之外，他說，另外兩個贏家，分別是有人流與消費提升、交通環境改善的關廟區；以及利用砲校遷建、獲得土地以改善財政收入的台南市政府及全體市民。「無論是地方、軍方或各機關，甚至是隨砲校遷移、從祠升格為宮的土地公，都是贏家」。

賴清德指出，這條路上除了前台南縣長陳唐山、前國防部長高華柱的鼎力支持外，他當時的市府團隊，以及現在的國防部、南市府，也都貢獻良多；他要感謝的人非常多，也很榮幸在擔任市長時，可以透過「分區、分期」的方式，促成這個共贏的大事。

他表示，從市長、院長到三軍統帥，他深知除了地方發展，國家安全同等重要。所以力挺國軍、力挺我們自己的兒女子弟兵，無比重要、更不能延宕。在國際友人、國內民意都支持國防特別預算時，我們要負責任的堅定支持國防，必須要全力讓它盡速審議、盡速通過。

而有先進的武器，也要有良好的訓練，他相信落成啟用的新營區，一定可以承擔起「新訓練、新思維、新裝備、新科技」的目標，為國軍奠定提升戰訓本務的基礎，持續強化戰技，持續守護國人的生命財產安全。

